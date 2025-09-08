İsrail, Suriye’nin Humus’una Saldırdı

İSRAİL’İN HUMUS SALDIRISI

Suriye’nin Humus bölgesine İsrail tarafından bir saldırı düzenlendiği bildiriliyor. SANA’nın aktardığı bilgilere göre, bu saldırının Humus’taki bir mühimmat deposunu hedef aldığı öne sürülüyor. Ancak, İsrail ordusu bu saldırıyı henüz doğrulamıyor.

LÜBNAN’DA HAVA SALDIRILARI

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde bulunan Bekaa Vadisi’nde de hava saldırıları gerçekleştirdi. İHA’nın verdiği habere göre, Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını belirtiyor. İsrail ordusu, bu saldırılar sırasında amaçlarının Hizbullah’a ait silah depolarını hedef almak olduğunu açıkladı.

ATEŞKES ANLAŞMASINDAN SONRAKİ KAYIP SAYISI

İsrail’in Lübnan ile Kasım 2024’te sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından düzenlediği saldırılar sonucunda toplamda 262 kişinin yaşamını yitirdiği ve 608 kişinin yaralandığı belirtiliyor.