İsrail, Tahran’a Saldırı Gerçekleştirdi

İSRAİL’DEN İRAN’A SALDIRI HABERİ

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Başkent Tahran’ın batısındaki bölgeden şiddetli patlama sesleri duyulmaya başlandı. İsrail’in Şehran semtinde bir petrol deposunu hedef aldığı bilgisi yerel medyaya yansıdı.

KATZ’DAN İFADENİN DETAYLARI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tahran yanıyor” ifadelerini kullandı. Katz, ayrıca Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ve ordu komuta kademesiyle yaptıkları durum değerlendirme toplantısında, İran’ın olası misillemelerine dair ihtiyaç duyulan önlemleri ele aldıklarını aktardı. Katz, “(İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney, İsrail’e füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak.” şeklinde bir tehditte bulunmuştu.

İRAN’DAKİ DURUM VE ETKİLERİ

İranlı yetkililer, saldırı sonucunda meydana gelen yangının kontrol altına alındığını ifade etti. Yangının tamamen söndürülmesi için hala çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca, İran basını, saldırının ardından Şehran bölgesinde elektriklerin kesildiğini bildirdi.