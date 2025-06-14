İsrail, Tahran’ı Vurmaya Başladı

İRAN’DAN MİSİLLEME ATEŞLERİ

İran, İsrail’e yönelik misilleme eylemlerinin başladığını duyurmasının ardından Tel Aviv’den dumanlar yükselmeye başladı. Aynı zamanda Yemen’den Husilerin füze saldırılarına başladığı bilgisi geldi. Bu gelişmelerle beraber, gözler İran’ın vereceği tepkilere çevrildi. İran’ın ilk misillemeli füze atışları, Tel Aviv’e düşmeye başladı. İsrail, bu duruma tepki olarak ülkede OHAL ilan etti.

İKİNCİ DALGA FÜZE SALDIRILARI

Israil medyasından aktarılan haberlere göre, İran misilleme operasyonu çerçevesinde İsfahan’dan füzeler ateşlemeye başladı. İkinci dalga füze saldırıları da devreye girdi. İran’ın gerçekleştirdiği bu füze atışları sonucu, Tel Aviv’de birçok bina yıkıldı. Toplamda İran tarafından 150 füze fırlatıldığı bildirildi. İran medyası, bir İsrail uçağının düşürüldüğünü ve bir pilotun esir alındığını iddia etti fakat bu bilgi İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bununla birlikte, İran’ın füzelerinin İsrail Savunma Bakanlığı binasını vurduğuna dair iddialar da gündeme geldi.

YARALI SAYISI 22’YE YÜKSELDİ

İran’ın saldırıları sonrasında, ateşlediği füzelerin İsrail’de 7 noktaya isabet ettiği duyuruldu. İsrail ordu radyosunun haberinde, isabet alan yerlerde ekiplerin çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’ndan gelen açıklamada ise şu ana kadar 22 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail ordusunun açıklamasında, İran’dan birçok füzenin ülkeye atıldığı ve hava savunma sistemlerinin bunları durdurmak için çalıştığı ifade edildi. İran’ın başlattığı füze saldırıları nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye giriyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, “İran’ın İsrail’in saldırganlığına cevabı, BM Şartı’na uygun olarak sert ve kararlı olacak.” diyerek itidal çağrılarını reddetti.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINDAN AÇIKLAMA

Misilleme operasyonlarından sonra İran Devrim Muhafızları bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail’in korkakça saldırısı, Tahran’ın nükleer teknoloji ve füze gücünden neden ısrar ettiğinin göstergesidir.” denildi. İran, İsrail Savunma Bakanlığını iki kez hedef aldığını açıkladı. Açıklamaya göre, İran’a yönelik saldırının başladığı askeri üsler, askeri ekipman üretim merkezleri ve diğer askeri hedefler başarıyla vuruldu. Uydu görüntüleri ve istihbarat dinlemeleri, birçok balistik füzenin stratejik hedeflere isabet ettiğini ortaya koydu. İran, İsrail’in engelleme çabalarına rağmen, yoğun füze saldırıları karşısında başarılı olamadığını iddia etti.

İSRAİL’DEN KARŞI SALDIRI

İran’ın misillemesine yanıt olarak İsrail, Tahran’ın güney bölgelerine saldırılar başlattı. Amerikan güçlerinin de, İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarına karşılık sağladığı destekle füzelerin etkisiz hale getirilmesine katkı verdiği bildirildi. Amerikan Axios haber platformuna göre, “Bölgedeki Amerikan kuvvetleri, İsrail’in savunmasına destek veriyor.” ifadesi yer aldı. Ayrıca, adı açıklanmayan bir ABD’li yetkili, “İran füzelerinin etkisiz hale getirilmesinde İsrail’e destek verdiklerini” doğruladı. Ancak, detaylar konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. ABD, füze önleme operasyonlarına yardımcı olmak amacıyla bölgedeki askeri varlıklarını İsrail’e yaklaştırdığını açıkladı. Bununla birlikte, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği saldırılara Amerikan unsurlarının katılmadığını belirtti.

Tahran VE TEBRİZ SALDIRILARA UĞRADI

İsrail, akşam saatlerinde Tahran, Tebriz ve Kum kentlerine hava saldırıları başlattı. Tahran’a yakın olan Fordo nükleer tesisini hedef aldığı belirtildi. Bu tesisin uranyum zenginleştirilmesinde kullanıldığı ve burada iki büyük patlama meydana geldiği ifade edildi. Kısa bir süre sonra, bu patlamaları gösteren görüntüler yayınlandı. Daha önce de Natanz uranyum zenginleştirme tesisini hedef alan İsrail’in kullandığı füzeler, yeraltındaki bu tesisi delmişti. İran kaynakları, Natanz tesisinin radyasyon sızdırdığını fakat bunun dışarıya çıkmadığını bildirdi. İran Nükleer Enerji Organizasyonu, Natanz’daki radyasyonu temizlemek ve hasar tespiti yapmak için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Ancak, bu çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması beklenmiyor.