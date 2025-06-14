İsrail Tahran’ı Vurmaya Başladı

İran’ın İsrail’e karşı yapacağı misilleme ile ilgili açıklamalarının ardından Tel Aviv’den dumanlar yükselmeye başladı. Bu sırada Yemen’deki Husilerin başlattığı füze saldırıları ile birlikte gözler İran’ın olası tepkisine çevrildi. İran, ilk olarak misilleme füzelerini Tel Aviv’e atmaya başladı. İsrail hükümeti, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

İKİNCİ DALGA FÜZE SALDIRILARI

İsrail kaynaklarına göre, İran bu misilleme operasyonu çerçevesinde İsfahan’dan füzeler ateşledi. İkinci dalga füze saldırıları da başlamış durumda. İran’dan yapılan füze atışları sonucunda Tel Aviv’de birçok binanın yıkıldığı öğrenildi ve toplamda 150 füze atıldığı bildirildi. İran medyası, bir İsrail uçağının düşürüldüğünü ve bir pilotun esir alındığını iddia etti fakat bu iddia, İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı.

YARALILAR VE ÇALIŞMALAR

Son gelişmelere göre, İran tarafından ateşlenen füzelerin İsrail genelinde 7 farklı noktaya isabet ettiği belirtildi. İsrail ordu radyosu, vurulan noktalarda ekiplerin hala çalışmalara devam ettiğini duyurdu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, şu ana kadar 22 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, İran’dan ülkeye fırlatılan onlarca füze olduğu ve hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemek için çabaladığı belirtildi. Bu durum, İsrail’de sürekli alarmların devreye girmesine neden oldu.

İRAN’DAN CEVAP AÇIKLAMASI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in saldırılarından sonra gelen itidal çağrılarını kabul etmeyerek, “İran’ın İsrail’in saldırganlığına cevabı, BM Şartı’na uygun olarak sert ve kararlı olacak” diye sözlerini sürdürdü. Ayrıca, İran Devrim Muhafızları, İsrail üzerindeki misilleme operasyonlarının detaylarını paylaştı ve bu saldırının nükleer teknoloji ile füze gücüne dair bir ihtiyacın göstergesi olduğunu belirtti. İran, toplamda iki kez İsrail Savunma Bakanlığı’nı hedef aldığını açıkladı.

İSRAİL’DEN KARŞI SALDIRI

İran’ın misillemeleri sonrası İsrail, Tahran’ın güney bölgelerine düzenlediği saldırılara başladı. ABD ordusunun da, bu bağlamda füzelerin etkisiz hale getirilmesine destek verdiği belirtiliyor. Bir İsrailli yetkiliye dayandırılan haberlere göre, ABD güçlerinin “İsrail’in savunmasına” katkı sağladığı ifade edildi. Ancak, ABD tarafında konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TAAHHÜTLER VE SALDIRILAR

İsrail akşam saatlerinde Tahran, Tebriz ve Kum kentlerine yönelik saldırılar düzenledi. Özellikle Tahran yakınlarındaki Fordo nükleer tesisinin vurulduğu duyuruldu. Bu tesisle ilgili olarak, uranyum zenginleştirme faaliyeti gerçekleştirildiği ve iki büyük patlama sesi kaydedildiği bildirildi. Daha önce de Natanz uranyum zenginleştirme tesisine yapılan saldırılar, yeraltındaki tesisin delindiği yönündeki bilgilere dayanıyor. İran, Natanz tesisindeki radyasyon sızıntısını kontrol altına almak için bir takım çalışmalar başlattıklarını duyurdu, fakat bu sürecin kısa zamanda tamamlanması olası görünmüyor.