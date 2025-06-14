İsrail, Tahran’ın Güneyine Saldırmaya Başladı

İRAN’IN İSRAİL’E MISLİLEMESİ BAŞLADI

İran’ın İsrail’e karşı misillemeler gerçekleştirdiğini açıklamasının hemen ardından Tel Aviv’den dumanlar yükselmeye başladı. Aynı anda Yemen’de Husilerin de füze saldırılarının başladığı duyuruldu ve dikkatler İran’ın vereceği tepkilere yöneldi. İran, ilk misillemelerini Tel Aviv’i hedef alarak gerçekleştirmeye başladı. İsrail, ülkede olağanüstü hal ilan etti.

İKİNCİ DALGA ATIŞLAR DEVAM EDİYOR

İsrail medyasına yansıyan haberlere göre, İran’ın misilleme operasyonu çerçevesinde füzeler İsfahan’dan fırlatıldı. İkinci dalga füze saldırıları da hızla başladı. İran tarafından Tel Aviv’e yönlendirilen füze saldırılarında, çok sayıda bina yıkıldı ve toplamda 150 füze fırlatıldığı belirtildi. İran’ın İsrail uçağını düşürdüğü ve bir pilotun esir alındığına dair iddialar ise İsrail Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi. Bununla birlikte, İran’ın füzelerinin İsrail Savunma Bakanlığı binasını hedef aldığı iddiaları gündeme geldi.

22 KİŞİ YARALANDI

İran’ın saldırıları sonrasında, atılan füzelerin İsrail’de 7 noktaya isabet ettiği ve bu alanlarda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, şu ana kadar 22 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail ordusunun açıklamalarına göre, İran’dan fırlatılan onlarca füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenmeye çalışıldığı kaydedildi. İran’ın füzeleri yüzünden İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye girmekte. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, “İran’ın İsrail’in saldırganlığına cevabı, BM Şartı’na uygun olarak sert ve kararlı olacak.” şeklinde bir açıklama yaptı.

DEVRİM MUHAFIZLARINDAN AÇIKLAMALAR VAR

İran Devrim Muhafızları, misilleme operasyonlarının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail’in korkakça saldırısının İran’ın nükleer teknoloji ve füze gücüne yönelik ısrarının bir göstergesi olduğu ifade edildi. Ayrıca, İran’ın iki kez Israil Savunma Bakanlığını hedef aldığı belirtildi. Askeri üslerin ve askeri ekipmanları üreten sanayi merkezlerinin başarıyla hedef alındığı iddia edildi. Uydu görüntüleri ve istihbarat dinlemelerine göre, stratejik hedeflere yönelik çok sayıda balistik füzenin isabet ettiği vurgulandı. İsrail’in engelleme çabalarına rağmen, İran’ın aşırı füze saldırılarına karşı koyamadığı ileri sürüldü.

İSRAİL’DEN TAHARAN’A CEVAP

İran’ın misillemelerinin ardından, İsrail Tahran’ın güney bölgelerine yönelik saldırılar başlattı. Amerikan güçlerinin, İran’ın İsrail’e yönelttiği füzelerin etkisiz hale getirilmesinde destek sağladığı iddia edildi. Bir İsrailli yetkiliden elde edilen bilgilere göre, bölgedeki Amerikan kuvvetleri “İsrail’in savunmasına” yardımcı oldu. İlgili haberlerde, Amerikan ordusunun İran’ın İsrail’e fırlattığı füzeleri etkisiz hale getirmek için İsrail ordusuna destek verildiği ifade edildi, ancak detaylar hakkında bilgi paylaşılmadı. Ayrıca, adı açıklanmayan bir ABD’li yetkili, Amerikan unsurlarının füzelerin etkisiz hale getirilmesinde destek verdiğini teyit etti ancak ayrıntılara değinmedi.

İSRAİL’DEN SORUMLU SALDIRILAR

İsrail akşam saatlerinde Tahran, Tebriz ve Kum kentlerine saldırılar düzenledi ve Tahran’a yakın bulunan Fordo nükleer tesisini hedef aldığı duyuruldu. Bu tesis, uranyum zenginleştirmek için kullanılıyor ve burada iki büyük patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamayı gösteren görüntüler de hızlı şekilde yayımlandı. İsrail, daha önce Natanz uranyum zenginleştirme tesisine saldırmış ve oradaki füzeler yeraltındaki tesisleri delmişti. İran kaynakları, Natanz tesisinin radyasyon sızdırdığını ancak bu sızıntının henüz dışarıya ulaşmadığını açıkladı. İran Nükleer Enerji Organizasyonu, Natanz’daki radyasyonu temizlemek ve zararı tespit etmek amacıyla çalışmalara başladı ancak bu sürecin kısa sürede tamamlanması beklenmiyor.