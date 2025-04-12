İsrail, Türkiye’nin etkisine alışmalı

İSRAİL BASININDAN TÜRKİYE’NİN SURİYE’DEKİ ETKİSİNE DEĞERLENDİRME

İsrail basını, Türkiye’nin Suriye’deki varlığını değerlendiren bir analiz yayımladı. Times of Israel’de yer alan yazıda, “İsrail’in Türkiye’nin Suriye’de artan ayak izine alışması gerekecek” ifadesi kullanıldı. Analizde, devrik lider Beşar Esad sonrası Suriye’nin kaostan çıkmasına destek olacak güçlü bir ülkeye ihtiyaç duyduğu vurgulanarak, “Türkiye de buna dahil olmak istiyor; Amerika Erdoğan’ı desteklerken, İsrail’in kırmızı çizgilerde ısrar etmenin ötesinde yapabileceği çok az şey var” denildi.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİ

Nisan ayının başlarında, İsrail’in Suriye’deki üç hava üssünü hedef alan hava saldırılarının ardından Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin gerilim noktasına geldiği belirtildi. Yazıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, “Türkiye’nin Suriye topraklarında herhangi bir ülkeyle savaşmak gibi bir niyeti yok” açıklamasına yer verildi. Makalede, İsrail’in Türkiye’nin Suriye’deki etkisinden duyduğu endişenin arttığı, ancak buna karşı koyacak çok az seçeneğinin bulunduğu ifade edildi.

GALLIA LINDENSTRAUSS’TAN AÇIKLAMALAR

Bununla birlikte, Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü’nde (INSS) kıdemli araştırmacı Gallia Lindenstrauss’un görüşlerine yer verildi. Lindenstrauss, “Nihayetinde Suriye söz konusu olduğunda, Türkiye İsrail’den daha fazla önemsiyor ve buna göre yatırım yapıyor. İsrail’in Suriye’ye ilgisi ise tamamen güvenlik odaklı. Bu da Ankara’ya üstünlük sağlıyor” dedi. Ayrıca, Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan’a ABD Başkanı Donald Trump’ın verdiği desteğin, İsrail’in manevra kabiliyetini daha da sınırladığı belirtildi.