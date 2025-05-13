İsrail Ve ABD Arasında Gerginlik Artıyor

NETANYAHU’DAN AMERİKAN ASKERİ YARDIMINA ELEŞTİRİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Amerikan askeri yardımına olan bağımlılığını sona erdirmesi gerektiğine vurgu yaptı. Maariv gazetesine yansıyan açıklamasında, “Bence artık Amerikan askeri yardımından kendimizi ayırmanın zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Bu sözler, İsrail’in yıllardır güvenliğini sağlamak için güvendiği ABD desteğinden bir ayrılmayı ifade ediyor.

İSRAİL-ABD İLİŞKİLERİNDEKİ GERİLİM

Netanyahu’nun bu çıkışı, son dönemlerde hızla kötüleşen İsrail-ABD ilişkilerinin ortasında gerçekleşti. İsrail, Washington’un bazı hamlelerini kendisine danışmadan yapmasından rahatsızlık duyuyor. Özellikle, Hamas ile ABD’li rehineler arasında gerçekleştirilen gizli temaslar ve Yemenli Husilerle sağlanan ateşkes anlaşması, Tel Aviv’de olumsuz bir şekilde karşılandı. Ayrıca, eski Başkan Donald Trump’ın Suudi Arabistan, Katar ve BAE’yi ziyaret ederken İsrail’i dışarıda bırakması da dikkat çekti.

TRUMP’IN İLETİŞİMİ KESİLDİ

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Trump, Netanyahu ile olan doğrudan iletişimini sona erdirdi. Trump’ın bazı Arap ülkelerini, Hamas ile imzalanması olası zayıf ve tehlikeli bir anlaşmayı kabul etmeleri için baskı yaptığı iddiaları da gündeme geldi. Ayrıca, ABD’nin Katar’dan 400 milyon dolarlık lüks bir Boeing uçağı satın alması, “gökyüzünde rüşvet” olarak değerlendirildi. Bu gelişmeler, Netanyahu’nun açıklamasına zemin hazırladı.

BAĞIMLILIĞI KIRMAK İÇİN İRADE GÖSTERİYOR

İsrail’in yıllık 4 milyar dolarlık Amerikan askeri yardımına uzun süredir bağımlı olması, gelişmiş füze savunma sistemlerinden savaş uçaklarına kadar birçok alanda Washington’un desteğine muhtaç kalmasına yol açtı. Ancak bu yardımlar çeşitli şartlar da getiriyor. Netanyahu’nun bu ifadesi, İsrail’in bu bağımlılıktan kurtulmak için ciddi bir irade göstermeye hazırlanmakta olduğunu gösteriyor.