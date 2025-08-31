İsrail Ve Gazze’de Kriz Yaşanıyor!

AB’DE GÖRÜŞ BİRLİĞİ EKSİKLİĞİ

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, yaptırımlar konusundaki fikir ayrılıklarına vurgu yaparak, “Eğer bu konuda birleşik bir sesimiz yoksa, küresel sahnede sesimiz de yok. Bu kesinlikle çok sorunlu,” şeklinde konuştu.

TİCARET ANLAŞMASININ ASKIYA ALINMASI TALEPLERİ

İrlanda, İspanya, İsveç ve Hollanda gibi ülkeler, İsrail ile mevcut olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın askıya alınmasını talep ediyor. Gazze’de sivillerin hayatını kaybettiği insani durumu ve yardımların engellenmesini bu çağrıların gerekçeleri arasında gösteriyor. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, “AB, şimdi harekete geçmeyecekse ne zaman geçecek? Çocuklar açlıktan ölüyor. Daha ne olması gerekiyor?” diyerek yaptırımların gecikmesiyle ilgili eleştirilerini dile getirdi.

ALMANYA VE DİĞER ÜLKELERİN TUTUMU

Almanya, Macaristan ve Çekya gibi İsrail’in geleneksel müttefikleri, ekonomik yaptırımlara karşı çıkıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin’in Gazze’ye yapılacak silah sevkiyatlarını durdurduğunu hatırlatırken, AB ile İsrail arasında devam eden sivil nitelikli bilimsel işbirliklerinin askıya alınmasının fayda sağlamayacağı görüşünü savundu.

DANİMARKA’DAN YAPTIRIM DESTEK

Toplantıya ev sahipliği yapan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ülkesinin İsrailli yetkililere yaptırım uygulanması ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın ticaret boyutunun dondurulmasını destekleyeceğini açıkladı. Rasmussen, “En yıkıcı insani felakete tanıklık ediyoruz. İsrail rotasını değiştirmelidir,” ifadelerini kullandı.

AB-İSRAİL TİCARET HACMİ

AB, İsrail’in en önemli ticaret ortaklarından biri olarak dikkat çekiyor. Avrupa Komisyonu verilerine göre, 2024 yılında iki taraf arasındaki ticaret hacminin 42,6 milyar avroya ulaşması bekleniyor. Bu nedenle ticari ilişkilerin askıya alınması, gerek siyasi gerekse ekonomik anlamda önemli sonuçlar doğurabilir.