İsrail Ve Yunanistan’da F-35 Endişesi

İKİ ÜLKENİN LİDERLERİ BİR ARAYA GELİYOR

Türkiye’nin diplomasi faaliyetleri iki ülkeyi harekete geçiriyor. İki Yunan kaynağın Reuters’a aktardığına göre Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü Kudüs’te buluşacak. Bu, iki liderin 2023 yılında İsrail’de gerçekleşen buluşmalarından sonra, iki yıl aradan sonraki ilk görüşmeleri olacak. Kaynaklardan biri, görüşmelerin oldukça kapsamlı bir gündemle yapılmasının beklendiğini ifade ediyor.

F-35 TARTIŞMASI VE GÜVENCE

ABD’nin Türkiye’ye olası F-35 satışının İsrail’deki endişeleri artırdığı dünya gündeminde öne çıkıyor. İddialara göre, ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ile Washington’daki son görüşmesinde F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye satılmasının söz konusu olmadığı yönünde güvence verdi. Ancak ABD başkanının konu üzerinde inceleme niyetini açıklaması, İsrail’i şaşırttı. Pazar günkü görüşmelerin savaş, dış ilişkiler ve ikili ilişkilerin ele alınacağı belirtiliyor.

YUNANİSTAN’IN GAZZE POLİTİKASI

Yunanistan, Gazze’ye engelsiz ve sürekli insani yardım sağlanmasının öncelik olduğunu vurguluyor. Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin bölgesel istikrarsızlığa yol açabileceği düşünülüyor. Ayrıca, Yunanistan’daki hastaneler, Gazze’den tıbbi bakıma ihtiyaç duyan çocukları kabul ediyor ve bu durum Yunanistan’ın yardım politikalarındaki önemini gösteriyor.

PROJEYE DEVAM YÜKLÜMÜ

Yunan elektrik şebekesi operatörü IPTO, Avrupa’daki iletim ağlarını Kıbrıs’a bağlayacak olan Great Sea Interconnector (GSI) kablosunu inşa ediyor. Bu kablonun Akdeniz üzerinden İsrail’e kadar uzanması planlanıyor. Yunanistan, bu ay projenin mali ve jeopolitik endişeler nedeniyle durduğuna dair çıkan haberleri yalanlayarak, planlanan bağlantıya olan bağlılığını bir kez daha teyit etti.