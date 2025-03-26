İsrail ve Yunanistan’da Kritik Toplantı

DİPLOMASİ FAALİYETLERİ HAREKETE GEÇİRİYOR

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü Kudüs’te bir araya gelecek. İki Yunan kaynağı, Reuters’a verdikleri bilgilerle bu görüşmenin önemli olduğunu belirtiyor. Liderlerin, görüşmelerinde kapsamlı bir gündemle buluşmaları bekleniyor. Miçotakis ve Netanyahu, en son 2023 yılında İsrail’de bir araya gelmişti.

Yunanistan, Gazze’deki çatışmaların sona ermesi ve ateşkes anlaşmalarına uyulması konularında çağrıda bulunuyor. Ayrıca, ABD’nin Türkiye’ye olası F-35 satışının İsrail’de yarattığı endişeler, dünya diplomasi arenasında dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Netanyahu ile yaptığı son görüşme sırasında, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye satılmasının söz konusu olmadığına dair güvenceler verdiği öne sürülüyor. Ancak Trump’ın konuyu incelemeye yeniden alacağı yönündeki açıklama İsrail’i şaşırtmıştı.

Gazze’ye insani yardım akışının sürekli ve engelsiz olması gerektiğine inanan Yunanistan, Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin bölgesel istikrarsızlık yaratabileceğini vurguluyor. Bunun yanı sıra, Yunan hastaneleri Gazze’den gelen tıbbi yardım taleplerini karşılamaya devam ediyor.

ULUSLARARASI ENERJİ BAĞLANTILARI

Yunan elektrik şebekesi operatörü IPTO, Kıbrıs üzerinden Avrupa’daki iletim ağlarını bağlayacak olan Great Sea Interconnector (GSI) kablosunu inşa ediyor. Bu kablo, Akdeniz boyunca İsrail’e kadar uzanacak. Yunanistan, projenin finansal ve jeopolitik kaygılar nedeniyle durduğu yönündeki haberleri reddederek, bu bağlantı için taahhütlerini yineledi.