İsrail, Yardım Dağıtım Noktasını Hedef Aldı! 31 Kişi Hayatını Kaybetti

İSRAİL ORDUSU YENİ BİR KATLİAM GERÇEKLEŞTİRİYOR

Bu sabah İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin batısında insani yardım dağıtım noktasına ulaşmaya çalışan Filistinli sivillere ateş açarak yeni bir katliam gerçekleştirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre Refah’ın Mevasi bölgesinde yüzlerce sivil yardıma ulaşmak için hareket ederken İsrail işgal güçlerinin zırhlı araçlardan doğrudan ateş açması sonucu en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı. Gazze’de yardım almaya çalışanlara saldırıp en az 30 kişiyi öldüren İsrail ordusu, başka bir noktada daha yardım için toplananlara ateş açarak bir kişiyi öldürdü, 26 kişiyi yaraladı.

İSRAİL YARDIM NOKTALARINI HEDEF ALIYOR

Son günlerdeki benzer olaylarda arttığına dikkat çeken kaynaklar, İsrail’in yardım dağıtım noktalarını hedef alarak sivilleri kasten öldürdüğünü ve bu durumu sistematik şekilde uyguladığını belirtti. Sadece son birkaç günde İsrail’in saldırılarında yardım almak için bekleyen 17 sivilin daha yaşamını yitirdiği, onlarcasının da yaralandığı bildirildi. Refah’taki saldırıya dair basında yer alan ilk haberlerde, saldırının Gazze İnsani Vakfı tarafından işletilen yardım dağıtım noktasının yakınında gerçekleştiği ifade edildi. Kurtarma çalışanları, daha önce AFP haber ajansına yaptıkları açıklamada, yüz binlerce kişinin ABD destekli yardım dağıtım bölgesine doğru hareket ederken İsrail’in açtığı ateş sonucu en az 10 Filistinli öldüğünü, 100’ü aşkın yaralı olduğunu aktardı.

GAZZE’DEKİ HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Gazze’deki hükümet, İsrail ordusunun Refah kentindeki insani yardım alanlarını “siviller için toplu ölüm alanlarına” dönüştürdüğünü duyurdu. Medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail-ABD güdümlü “Gazze Yardım Vakfı” tarafından kurulan dağıtım bölgelerinin siviller için “toplu ölüm” alanları olduğu vurgulandı. Sabah saatlerinde Refah’taki saldırıda en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, 115’ten fazla kişi yaralandı. Son saldırı ile birlikte, yardım dağıtım noktalarındaki sivillerin sayısının 39’a, yaralı sayısının ise 220’ye ulaştığı belirtildi. Bu noktaların, İsrail ordusunun kontrolündeki bir Amerikan-İsrail şirketi tarafından yönetildiği ifade edilirken, sivil halkın yardım alma amacıyla toplandığı hatırlatıldı.

ABD DE SORUMLULUK TAŞIYOR

Yardımın bir savaş aracına dönüştüğünü ve sivilleri toplu cezalandırma taktiği izlediği aktarılmakla beraber, bu uygulamaların ABD tarafından desteklendiği ve Washington’un da işlenen suçlarda sorumluluk taşıdığı kaydedildi. Görgü tanıkları ve uluslararası raporlarla değerlendirildiğinde yardım bölgelerinde yaşananların sistematik “bir yok etme” planının parçası olduğu ifade edildi. İnsanların önce aç bırakıldığı, ardından da yardım bahanesiyle toplandıkları alanlarda hedef haline getirildikleri açıklamada, bunların savaş suçu olarak değerlendirildiği belirtildi. Gazze’deki yetkililer, İsrail ve ABD’yi bu saldırılardan sorumlu tutarken, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi’ne resmi geçiş noktalarının açılması ve gerçek insani yardımın Gazze’ye ulaştırılması için talepte bulundu.

İSRAİL SINIRLARI KAPATIYOR

İsrail, 90 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapatarak Gazze’ye insani yardımların girişini engelliyor. Başta gıda maddeleri olmak üzere temel yaşam malzemelerinin girişine izin verilmemesi nedeniyle Gazze’deki milyonlarca insan kitlesel açlık tehlikesiyle karşı karşıya. 7 Ekim 2023’den bu yana sürdürülen saldırılar Gazze Şeridi’nde büyük yıkıma neden oldu. Şu ana kadar 54 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti, 124 binden fazla kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Ayrıca 11 binden fazla kişi kayboldu ve yüz binlerce sivil yerinden edildi. Gazze’de insani yardıma ulaşmanın bile ölümle sonuçlandığı bu süreçte, İsrail’in politikaları sistematik aç bırakma ve yok etme stratejisi olarak değerlendiriliyor.