İsrail, Yardım Dağıtım Noktasını Hedef Aldı. 31 Kişi Hayatını Kaybetti

İSRAİL ORDUSU, YENİ BİR KATLİAM GERÇEKLEŞTİRDİ

İsrail ordusu, bu sabah Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin batısında, insani yardım dağıtım noktasına ulaşmak isteyen Filistinli sivillere ateş açarak yeni bir katliam gerçekleştirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın bildirdiğine göre, Refah’ın Mevasi bölgesinde yüzlerce sivil, insani yardımlara erişmek için hareket halindeyken, İsrail işgal güçlerinin zırhlı araçlardan doğrudan ateş açması sonucu en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi, 115 kişi ise yaralandı. Gazze’de çeşitli noktalarda yardım almak isteyenlere saldırarak bir kişiyi daha öldüren İsrail ordusu, 26 kişiyi yaraladı.

İSRAİL’İN HATALI STRATEJİSİ

Son günlerde benzer saldırıların arttığını vurgulayan kaynaklar, İsrail’in yardım dağıtım noktalarını hedef alarak sivilleri kasıtlı şekilde öldürdüğünü ve bunu sistematik bir şekilde uyguladığını ifade etti. Sadece son günlerde, İsrail’in saldırılarında yardım almak için bekleyen 17 sivilin daha hayatını kaybettiği, pek çok kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Refah’taki saldırıya ilişkin medyaya yansıyan ilk haberlerde, İsrail’in, Gazze İnsani Vakfı tarafından idare edilen yardım dağıtım noktası yakınlarında ateş açtığı belirtilmişti.

GAZTE’DEKİ HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Gazze’deki hükümet, İsrail ordusunun Refah kentinde insani yardım dağıtım bölgelerini “siviller için toplu ölüm alanlarına” dönüştürdüğünü duyurdu. Hükümetin medya ofisinden yayımlanan açıklamada, İsrail-ABD güdümlü “Gazze Yardım Vakfı”nın insani yardım adı altında kurduğu bölgelerin siviller için tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi. Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırının ardından, en az 30 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 115’ten fazla kişinin yaralandığı hatırlatıldı. Son saldırılar neticesinde, yardım dağıtım noktalarında öldürülen sivillerin sayısı 39’a, yaralı sayısı ise 220’ye ulaştı.

ABD DE SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA

Yapılan açıklamada, “İşgalci İsrail, yardımı bir savaş aracına çevirerek, sivilleri cezalandırma taktiği izliyor” denildi. Bu süreçte ABD’nin de İsrail’in saldırılarını desteklediği ifade edilerek, Washington yönetiminin de işlenen suçlarda sorumlu olduğu kaydedildi. Görgü tanıkları ve uluslararası raporlarla birlikte değerlendirildiğinde, yaşananların sistematik bir “yok etme” planı olduğu ifade edildi.

İSRAİL’İN SINIR KAPILARINI KAPATMASI

İsrail, 90 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapatarak Gazze’ye insani yardımların girişini engelliyor. Temel yaşam malzemelerinin girişine izin verilmemesiyle Gazze’de yaşayan milyonlarca kişi kitlesel açlık tehdidi ile karşı karşıya. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren ABD desteğiyle süren saldırılar, Gazze Şeridi’nde büyük yıkımlara yol açtı. Şu ana kadar 54 binden fazla Filistinli, 124 binden fazla kişi yaralandı, ölü ve yaralıların büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Aynı zamanda 11 binden fazla kişi kayıplara karıştı, yüz binlerce sivil yerlerinden edildi. Gazze’de insani yardım almaya çalışmanın bile ölümle sonuçlandığı bu süreçte, İsrail’in politikaları, sistematik aç bırakma ve toplu yok etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.