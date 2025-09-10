Dünya

İsrail, Yemen’deki Sana’yı Vurdu

İSRAİL’DEN YENİ SALDIRI

İsrail, durmak bilmiyor. Dün Katar’ın Doha şehrinde Hamas liderlerini hedef alan bir saldırı gerçekleştiren İsrail, bugün Yemen’i vurdu.

SAVUNMA BAKANLIĞI HEDEFTE

İlk gelen bilgilere göre, Husilere ait Savunma Bakanlığı’nın hedef alındığı bildiriliyor.

SANA ŞEHRİ’NE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yemen’deki Husiler, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına karşılık verdiğini belirterek, İsrail’in başkent Sana’da birkaç bölgeyi hedef aldığını ifade ediyor. Saldırıda can ve mal kaybı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

