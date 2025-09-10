İsrail, Yemen’in Başkenti Sana’ya Saldırdı

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, durmadan saldırılarına devam ediyor. Dün Katar’ın Doha şehrinde Hamas liderlerine yönelik bir saldırı gerçekleştiren İsrail, bugün yönünü Yemen’e çevirdi.

HUSİLER’E AİT HEDEF VURULDU

İlk gelen bilgiler, Husiler’e ait Savunma Bakanlığı’nın hedef alındığını gösteriyor. Bu saldırılar, Yemen’deki Husiler tarafından hava savunma sistemleriyle karşılık verdikleri şeklinde tanımlanıyor.

SALDIRI YAŞANAN BÖLGELER

Husiler, İsrail’in başkenti Sana’da birkaç bölgeyi hedef aldığını belirtiyor. Saldırı sonucunda can ve mal kaybı ile ilgili henüz net bilgiler mevcut değil.