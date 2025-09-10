Dünya

İsrail, Yemen’in Başkenti Sana’yı Vurdu

israil-yemen-in-baskenti-sana-yi-vurdu

İSRAİL’İN HIZ KESMEYEN SALDIRILARI

İsrail, durmaksızın saldırılarına devam ediyor. Dün Katar’ın Doha şehrinde Hamas liderlerini hedef alan bir saldırı gerçekleştiren İsrail, bugün Yemen’ı vurdu.

HUSİLER’E AİT SAVUNMA BAKANLIĞINA SALDIRI

İlk gelen bilgilere göre, Husiler’e ait Savunma Bakanlığı hedef alındı.

YEMEN’İ SARMALAYAN SALDIRILAR

Yemen’deki Husiler, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına karşılık verdiğini belirterek, İsrail’in başkent Sana’da birkaç bölgeyi hedef aldığını açıkladı. Saldırıda yaşanan can ve mal kaybı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

ÖNEMLİ

Dünya

İsrail’in Gazze’deki Can Kaybı 64 BİN 656

Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucunda can kaybı 24 saatte 41 artarak toplamda 64 bin 656'ya ulaştı.
Gündem

Sahte E-İmzalarla Kamuya Sızdılar

Kamu görevlilerinin e-imzalarını kullanan çete, sahte diplomalar üreterek dikkat çekti. Duruşma ise 12 Eylül'de başlayacak; sistemin işleyişi merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.