İsrail, Yemen’in Başkenti Sana’yı Vurdu

İSRAİL’İN HIZ KESMEYEN SALDIRILARI

İsrail, durmaksızın saldırılarına devam ediyor. Dün Katar’ın Doha şehrinde Hamas liderlerini hedef alan bir saldırı gerçekleştiren İsrail, bugün Yemen’ı vurdu.

HUSİLER’E AİT SAVUNMA BAKANLIĞINA SALDIRI

İlk gelen bilgilere göre, Husiler’e ait Savunma Bakanlığı hedef alındı.

YEMEN’İ SARMALAYAN SALDIRILAR

Yemen’deki Husiler, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına karşılık verdiğini belirterek, İsrail’in başkent Sana’da birkaç bölgeyi hedef aldığını açıkladı. Saldırıda yaşanan can ve mal kaybı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.