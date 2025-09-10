İsrail, Yemen’in Başkenti Sana’yı Vurdu

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail saldırılarına ara vermiyor. Dün Katar’ın Doha kentinde Hamas liderlerine yönelik bir operasyon gerçekleştiren İsrail, bugün de Yemen’i hedef aldı.

HUSİLER’İN SAVUNMA BAKANLIĞI HEDEF ALINDI

Gelen ilk bilgiler, Husiler’e ait Savunma Bakanlığı’nın vurulduğunu gösteriyor.

YEMEN’DEKİ SALDIRILARIN DETAYLARI

Yemen’deki Husiler, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına karşı etkin bir şekilde karşılık verdiğini aktardı. İsrail’in başkenti Sana’da birkaç bölgeyi vurduğu belirtiliyor. Saldırılarda yaşanan can ve mal kaybı hakkında bilgi henüz netleşmedi.