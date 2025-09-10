Dünya

İsrail, Yemen’in Başkenti Sana’yı Vurdu

israil-yemen-in-baskenti-sana-yi-vurdu

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail saldırılarına ara vermiyor. Dün Katar’ın Doha kentinde Hamas liderlerine yönelik bir operasyon gerçekleştiren İsrail, bugün de Yemen’i hedef aldı.

HUSİLER’İN SAVUNMA BAKANLIĞI HEDEF ALINDI

Gelen ilk bilgiler, Husiler’e ait Savunma Bakanlığı’nın vurulduğunu gösteriyor.

YEMEN’DEKİ SALDIRILARIN DETAYLARI

Yemen’deki Husiler, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına karşı etkin bir şekilde karşılık verdiğini aktardı. İsrail’in başkenti Sana’da birkaç bölgeyi vurduğu belirtiliyor. Saldırılarda yaşanan can ve mal kaybı hakkında bilgi henüz netleşmedi.

ÖNEMLİ

Gündem

Beykoz Belediyesi’nde İstifa Olayları Şiddetli!

Beykoz Belediyesi'nde başkan vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den ayrılmasının ardından, iki belediye meclis üyesi de aynı partiye veda ettiklerini duyurdu.
Gündem

Bodrum’da Planlı Su Kesintileri Başlıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesine su sağlayan Mumcular Barajı'ndan su akışı durdurulacak ve bu nedenle planlı su kesintileri uygulanacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.