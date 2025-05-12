İsrail Yeniden Görüşmelere Başladı

NETANYAHU’NUN TRUMP İLE GÖRÜŞMESİ

İsrail Başbakanlık ofisinden gelen bilgilere göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, aynı gün içinde ABD Başkanı’nın Orta Doğu temsilcisi ve İsrail Büyükelçisi ile görüştükten sonra Donald Trump ile bir araya geldi. Netanyahu, Gazze’de Hamas militanları tarafından tutulan İsrailli-Amerikalı rehine Edan Alexander’ın serbest bırakılması konusunda Trump’ın sunduğu yardımlar için teşekkür etti. Açıklamada, Trump’ın Netanyahu ile yakın işbirliği yapma çağrısını yinelediği de ifade edildi.

REHİNE TAKASI GÖRÜŞMELERİ

Netanyahu, tıkanan rehine takası görüşmelerinin ABD ve Hamas arasındaki doğrudan görüşmeler sonrasında ilerleyebileceğini vurguladı. İsrail, ABD’nin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan, rehinelerin serbest bırakılmasını hedefleyen bir teklifi görüşmek üzere Salı günü Doha’ya bir heyet göndereceğini duyurdu. Bu, yaklaşık iki ay önce duraklama aşamasına giren görüşmelerin yeniden başlaması için atılan önemli bir adım olacak.