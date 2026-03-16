İsrailli Bakanın Kızının Şüpheli Ölümü Soruşturuluyor

Polis, Shoshana Strock’un vefatına dair inceleme başlattı. Bakan Strock, kendisine yönelik cinsel istismar iddialarıyla geçen yıl şikayetçi olan 34 yaşındaki kızının ölümünü açıkladı.

ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ BÜYÜK BİR ACIYLA DUYURDU

Bakan Strock, “Sevgili kızımız Shoshana’nın vefatını büyük bir acıyla bildiriyorum” şeklinde duyuru yaptı. Kızının şüpheli ölümü sonrası, İsrailli bakanın 34 yaşındaki kızı, ebeveynleri aleyhine cinsel istismar suçlamasıyla geçen yıl polise başvurmuştu. Bu konuya dair basına yansıyan bazı bilgiler de dikkat çekmişti.

CİNSEL SALDIRI İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI

Shoshana Strock, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, annesi, babası ve bir erkek kardeşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürmüştü. Soruşturma sürerken, olayın ayrıntıları üzerinde uzmanlar çalışma yürütüyor.

