İsrailli Şirket, İtalyan Hükümetiyle Sorun Yaşadı

İTALYAN HÜKÜMETİ PARAGON SOLUTIONS İLE SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ

Ocak ayı sonunda İsrailli şirket Paragon Solutions’ın geliştirdiği ‘Graphite’ casus yazılımının, İtalya dahil olmak üzere pek çok ülkede gazeteciler ve aktivistlerin izlenmesinde kullanıldığına dair iddialar gündemde kalıyor. İtalyan parlamentosuna bağlı Güvenlik Komitesi’nin (COPASIR) gün içerisinde açıkladığı raporda, İtalyan hükümetinin Paragon Solutions ile gerçekleştirdiği sözleşmenin sona erdirildiği bilgisi paylaşıldı. Raporda, Meta firmasının, aralarında İtalya’dan bireylerin de bulunduğu birçok kişiyi Graphite yazılımı aracılığıyla hedef aldıkları konusunda bilgilendirmesinin ardından meydana gelen tepkiler nedeniyle İtalyan istihbarat kurumlarının 14 Şubat’ta bu sözleşmeyi askıya aldığı belirtildi. “Komitenin, istihbarat kurumlarına gerçekleştirdiği denetimler sırasında, askıya alma kararının ardından Paragon ile yapılan sözleşmenin feshedilmesine karar verildiği” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, yasa dışı göçe yardımcı oldukları şüphesiyle Mediterranea Saving Humans isimli STK’nin kurucusu Luca Casarini ile İtalya merkezli Refugees in Libya adlı STK’nin başkanı David Yambio’nun yasal yollarla izlendiği ifade edildi.

İFADELER VE YANITLARDA TARTIŞMA

Raporda yer alan bilgilere göre, Meta’dan uyarı alan kişilerden tanınmış İtalyan gazeteci Francesco Cancellato, Graphite yazılımı sayesinde İtalyan gizli servisleri tarafından dinlenilmediğini belirtti. Cancellato’nun yönettiği Fanpage sitesinin yaptığı haberde, Paragon Solutions, sistemlerinin Cancellato’ya karşı İtalyan yasaları ve sözleşme şartları ihlal edilerek kullanılıp kullanılmadığını belirlemenin yollarını İtalyan makamlarına sunduğunu ifade etti. “Ancak İtalyan yetkililer bu konuda bir çözüm bulmamayı seçtiği için Paragon, İtalya’daki sözleşmelerini feshetti” dedi. Paragon’un ifadelerine yanıt veren İtalyan istihbaratının çatı kuruluşu DIS, Paragon’un kendi yazılımını güvenlik sunucularına kurma önerisini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. COPASIR de Paragon’un açıklamasını “şaşkınlıkla” karşıladıklarını aktardı. Cancellato ise, “Taraflardan birinin bu hikayede yalan söylediğini” belirtti. Muhalefet partileri, konunun parlamentoda netleştirilmesi çağrısında bulundu. Hükümetten ise bu durumda henüz bir yanıt gelmedi.

WHATSAPP UYARISI VE BAŞBAKANLIĞIN AÇIKLAMALARI

Meta’ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ocak ayı sonunda yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin ‘Paragon Solutions’ adlı şirketin ‘Graphite’ casus yazılımı ile hedef alınmış olabileceğini belirtmişti. İtalya’da, Başbakan Giorgia Meloni’nin partisi İtalya’nın Kardeşleri’nin gençlik kollarındaki faşizm yanlılarının Haziran 2024’te gündeme getirilmesi üzerine Fanpage haber sitesinin yayın yönetmeni Cancellato, WhatsApp’tan gelen bir uyarı mesajı ile siber saldırıya uğradığını öğrenmişti. İtalya Başbakanlığı, 5 Şubat’ta İtalya’dan yedi kullanıcının Graphite yazılımının hedefi olduğunu ve Ulusal Siber Güvenlik Ajansı’nın harekete geçirildiğini açıklamıştı. Cancellato dışında göçmenleri kurtarma faaliyetlerinde bulunan “Mediterranea Saving Humans” adlı STK’nin kurucusu Luca Casarini de benzer şekilde izlenildiğini aktarmış ve 10 Şubat’ta, kendisini izleme emrini verenlerin araştırılması için suç duyurusunda bulunmuştu. İtalya Başbakanlığı, bazı kişilerin bu casus yazılım üzerinden dinlendiği iddialarını reddetmiş, Belçika, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Avusturya, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç’ten de bu yazılımdan etkilenen kullanıcıların bulunduğunu belirtmişti. İngiltere’den The Guardian gazetesi, 6 Şubat’ta Paragon Solutions’ın İtalya ile olan sözleşmesini sonlandırdığı yönünde bir haber yayımlamıştı, ancak İtalyan hükümeti 12 Şubat’ta bu açıklamaları yalanladı.