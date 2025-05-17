Metnin analizini yaptım ve verilen talimatlara uygun olarak yeniden yazıyorum.

GAZZE’DE DEVAM EDEN İNSANLIK DRAMI

Gazze’deki katliam sona ermiyor. Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, dünyanın dört bir yanındaki insanlar bu katliamın sona ermesi için protestolar düzenliyor. Ancak İsrail’in de destekçileri göz ardı edilemeyecek sayıda. Bu destekçilerin arasında bazı İsrailli siyasiler de yer alıyorlar.

KATILIMCILARDAN ÇOK TEPKİ GÖREN AÇIKLAMALAR

İsrail’in Knesset üyesi Michal Waldiger, Gazze’deki Filistinli çocukları öldürme çağrısında bulunarak, insanlık dışı söylemleriyle uluslararası kamuoyunda büyük bir tepki topladı. Aşırı sağcı Ulusal Dini Parti-Dini Siyonizm milletvekili Waldiger, Filistinli çocukların öldürülmesi yönünde yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi.

Knesset’te, Waldiger ile Arap milletvekili Ahmad Tibi arasında sert bir tartışma yaşandı. Ahmad Tibi, Gazze’deki çocukların öldürülmesini kınayan bir konuşma yaparken Waldiger, bu sözlere verdiği tepkiyle şok etkisi yarattı. Waldiger’in açıklamaları, dünya genelinde büyük bir öfke dalgası yarattı.

Waldiger, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ‘yetersiz’ olduğuna ve ‘daha sert olması gerektiğine’ dikkati çekerek şunları söyledi: “Gazze’de masum kimse yok. 7 Ekim’de neler olduğunu gördük. Onlar Naziler. İsrail Devleti’ne zarar vermek isteyen herkes öldürülmeli. Oğlumun da önüne çıkan ve İsrail Devleti’ne zarar vermek isteyen herkesi, çocuklar dahil, öldüreceğini umuyorum.” Waldiger, Hamas’ın kadınları ve çocukları canlı kalkan olarak kullandığını öne sürerek, bu tür durumlarda ‘başka seçenek kalmadığını’ iddia etti.