İşsizlik Rakamları Şubat Ayında Geriledi

İŞSİZLİK ORANINDA DÜŞÜŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ait istihdam verilerini kamuoyuna duyurdu. Bu veriler doğrultusunda, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı şubat ayında yüzde 8,2 seviyesine geriledi. Ocak ayında bu oran yüzde 8,4 düzeyindeydi.

ERKEK VE KADINLARDAKİ İŞSİZLİK RAKAMLARI

İşsizlik oranları cinsiyete göre farklılık gösteriyor. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7 olarak belirlenirken, kadınlarda ise bu oran yüzde 11 olarak tahmin ediliyor.

İŞSİZ SAYISINDA AZALMA

2025 yılı şubat ayında, işsiz sayısı bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 2 milyon 886 bin kişiye gerilemiş durumda. Bu düşüş, işgücü piyasasındaki gelişmeleri olumlu yönde etkiliyor.