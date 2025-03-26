Ekonomi

İşsizlik Ve Kısa Çalışma Ödeneği Tarihi Açıklandı

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Bakan Vedat Işıkhan, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 28 Mart 2025 tarihinde hesaplara aktarılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, ödemelerin mevcut banka hesaplarına yönlendirileceği, IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ise PTT şubelerinden paralarını alabilecekleri belirtildi. Bu düzenleme, ödemelerin etkili ve hızlı bir biçimde ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

KİMLER YARARLANACAK?

İşsizlik ödeneği, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 3 yılda en az 450 gün prim ödemiş ve son 60 gün hizmet akdine tabi olan sigortalı işsizlere veriliyor. Kısa çalışma ödeneği ise iş yerlerinin geçici süreli çalışma saatlerini azaltması veya faaliyetlerini durdurması durumunda çalışanlara destek sağlıyor. Bakan Işıkhan, “Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerini kullanarak, bu ödemelerin ekonomik bir rahatlama oluşturacağını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ödemelerin düzenli ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirileceğini bildirdi. Işıkhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini 28 Mart’ta gerçekleştiriyoruz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT aracılığıyla yapılacak” dedi. Bu açıklama, sürecin izlenebilirliğine dikkat çekiyor.

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