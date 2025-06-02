İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda doluluk %95

KURBAN BAYRAMINA YAKLAŞIYORUZ

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. İstanbul’un Bayrampaşa ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketlilik hissedilmeye başlandı. Tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmeyi planlayanlar, otogarda yoğunluk oluşturmaya başlarken, yetkililer asıl kalabalığın 4 Haziran Çarşamba günü mesai bitiminde yaşanacağını belirtiyor. Otobüs doluluk oranları şu anda yüzde 90-95 seviyelerine yükseldi. Bilet fiyatlarının geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 arttığı öğrenildi.

Firma yetkilisi Hayri Başoğlu şu ifadeleri kullandı: “Geçen yılla karşılaştırdığımızda, bu yıl daha düşük yolcu kapasitesi mevcut. Uçak ve tren seferlerinin sayısının fazla olması, okulların henüz kapanmamış olması ve tatilin kısa süreliliği nedeniyle yoğunlukta bir artış yaşanmıyor. Arife gününden bir gün önce önemli bir yoğunluk bekleniyor.” Başoğlu, bilet fiyatlarında şu an için yüzde 30’luk bir artış olduğunu ekledi.

İstanbul – Tokat seferleri düzenleyen firma yetkilisi Siyami Temiz, “Bayram yoğunluğu geçmiş yıllara oranla şu an daha ağır gidiyor. Yolculuklar devam ediyor. Doluluk oranı yüzde 95 civarında. Beklediğimiz yoğunluk 4 Haziran Çarşamba günü. Bayram tatilinin 4 gün olması bizi etkiliyor.” şeklinde konuştu.

Firma yetkilisi Necati Barut, “Geçen yıla göre bu yıl hiç yoğunluk yok. İnsanlarımız gitmek istiyor ancak gidemiyor.” dedi. Ulaşıma ilişkin sorunların olduğuna değinen Barut, “Bilet fiyatları İstanbul’dan Adıyaman’a 1600 lira olarak belirlendi ve birçok vatandaş bu fiyata itiraz ediyor.” şeklinde konuştu.

Bir diğer firma yetkilisi Yusuf Karasu, “Bayram tatili kısa olduğu için bir yoğunluk yok. Bilet satışı zayıf devam ediyor. Örneğin, Gaziantep’e bilet fiyatı 1100 lirayken şu an 1900 lira, Diyarbakır 1200 lirayken 2000 lira oldu. 4 kişilik bir ailenin bu masrafı karşılayacağını düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Zonguldak’a giden Ayşe Can, “Bayram için Zonguldak Ereğli’ye gidiyorum. Her zaman kendi arabamızla gittiğimiz için bu sefer otobüsle yolculuk yapıyorum. Bilet fiyatları biraz pahalı, ama otogardaki yoğunluk normal.” dedi. Yurt dışından gelen ve memleketine dönen Şaban Arabacı ise, “Bilet fiyatları dengeli. Bayram döneminde bir yoğunluk yok.” şeklinde görüşlerini paylaştı.

Üniversite öğrencisi Elif Buse Şengül, “Bayram için ailemin yanına Erzincan’a gidiyorum. Uçak bilet fiyatları çok yüksek olduğu için bu yıl otobüsle gitmeye karar verdim.” dedi. Fiyatların fazla artış göstermesinin öğrenciler için sorun olduğunu belirten başka bir öğrenci Sena Sabuncu ise, “Daha erken geldiğim için yoğunlukla karşılaşmadım, biletimi kolayca aldım. Ancak bilet fiyatlarının da artış gösterdiğini görüyoruz.” şeklinde konuştu.