İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, İddianameyi Kabul Etti

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 25 partili hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. 31 Ocak 2025 tarihinde Çağlayan Adliyesi önünde yaşanan olaylar nedeniyle açılan davada, Çelik’e 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor. İddianamenin kabul edilmesinin ardından davanın ilk duruşması 22 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00’da görülecek. Bu gelişme, CHP’nin İstanbul teşkilatı için önemli bir sürecin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

İMAMOĞLU’NUN İFADESİYKEN YAŞANAN GERGİNLİKLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 31 Ocak 2025 tarihinde ifade vermek için gittiği Çağlayan İstanbul Adalet Sarayı önünde olayların çıkmasına neden olmuştu. O gün CHP’li yöneticiler ve destek veren vatandaşlar, İmamoğlu’nu desteklemek amacıyla adliye önünde toplanmış ve basın açıklaması yapmaya çalışmışlardı. Ancak polis müdahalesi sonucu gerginlik yaşanmış ve çatışmalar ortaya çıkmıştı.

SUÇLAMALAR VE CEZA TALEPLERİ

İddianamede sanıkların “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme”, “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama”, “Kasten Yaralama” ve “Kamu Malına Zarar Verme” suçlarından 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

POLİS MEMURLARI MÜŞTEKİ OLDU

Olaylar sırasında yaralandığı iddia edilen 5 polis memuru, iddianamede müşteki olarak yer aldı. Bu durum, olayların ciddiyetini ve yasal sürecin boyutlarını gözler önüne seriyor.

İddianamede, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ağabeyi Özkan Çelik, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Kocakaya, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ve Yardımcısı Ozan Temürlenk, CHP İl Sekreter Danışmanı Yılmaz Boyraz, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Yusuf Alperen Yurdudeven ve Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Canali Tan gibi 26 kişi şüpheli olarak yer aldı.

PARTİ TEŞKİLATINA ETKİLERİ

Bu davada CHP’nin İstanbul teşkilatının farklı kademelerinden isimler bulunuyor. İl başkanlığından ilçe başkanlıklarına, gençlik kollarından belediye meclis üyelerine kadar geniş bir yelpaze kapsamına alıyor.