İstanbul 40 İlçe Olacak Artık

İSTANBUL’DA YENİ İLÇE KURULUYOR

İstanbul’un idari yapısında önemli değişiklikler yaşanıyor. Resmi olarak 16 milyon nüfusu olduğu belirtilen İstanbul’daki bu gelişmeler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

LEVENT İLÇESİ VE BİRLEŞEN MAHALLELER

Sarıyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu’nun aktardığına göre, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerindeki yaklaşık 20 mahalle birleştiriliyor. Bu birleşim sonucunda yeni ilçenin isminin Levent olacağı ifade ediliyor. Henüz kesinleşmeyen Levent İlçesi’nin sınırları, plan dahilinde birleştirilecek mahalleleri de belirtiyor. Sarıyer ilçesi İstinye Bayırı’ndaki Katar Caddesi’nin (İstinye Park’ın karşısında bulunan) sınır olacağı öne sürülüyor.

MAHALLELERİN BELİRLENMESİ

Levent İlçesi için Sarıyer’den alınacak mahalleler arasında Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur ve Ayazağa yer alıyor. Bu 8 mahalle, Levent İlçesi’ne bağlanıyor.