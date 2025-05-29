İstanbul’a 4 Yeni Millet Bahçesi

KONUŞMADE GENÇLERİN ÖNEMİNE VURGU

İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni’nde gerçekleştirilen konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar aktardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışını yaptı. İstanbul’a kazandırılan bu dört sahne millet bahçesiyle Cumhurbaşkanı, gençliğin önemine dikkat çekti. Gençlerin önünde olmanın kendisine mutluluk verdiğini belirten Erdoğan, “Zulüm 1453’te başlayan diyenlerin aksine TEKNOFEST gençliği ecdadın izinde giderek, Türkiye’ye yeni ufuklar açıyor.” dedi. Devamında yolsuzluk operasyonlarına vurgu yaparak muhalefete karşı eleştirilerde bulundu.

ÇEVREYE VERİLEN ÖNEM VE MUHALEFETE YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbullulara hitaben tabiatın insanlara emanet olduğunu hatırlatarak, “Bu emaneti gözümüz gibi koruyup güzelleştirerek gelecek nesillere teslim etmekle mükellefiz.” şeklinde konuştu. Çevre koruma çabalarına yönelik eleştirileri dile getirerek, muhalefetin bu konudaki tutumunu eleştirdi. Onların sevdiği yeşilin “Benjamin Franklin yeşili” olduğunu söyleyen Erdoğan, gerçek güzelliklerin değerini bilmeye davet etti. “Biz, ‘benim kudretimin ulaştığı yerlere onların hayalleri bile ulaşamaz’ diyen Fatih’in izinden gitmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

FETİH RUHUNU YAŞATMAK VE İSTANBUL’UN DEĞERİ

Cumhurbaşkanı, İstanbul’a her gelişinde ayrı bir sevinç yaşadığını vurguladı ve gençlerle buluşmanın kendisine güç verdiğini belirtti. “Kıymetli misafirler, yarınlarımızın mimarları sevgili gençler,” diyerek gençleri selamladı. Ayrıca, açılışı yapılan millet bahçelerinin İstanbul için hayırlı olmasını diledi. “Fethe sahip çıktığınız için, fetih ruhunu yaşattığınız için her birinizi tebrik ediyorum.” ifadesiyle İstanbul’un fethinin önemine değindi.

TARİHİ BAĞLANTILAR VE MİLLİ GÜÇ

İstanbul’un fethinin tarihin en büyük zaferlerinden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet ve ordusunu rahmet ve minnetle andı. İstanbul’un fethinde bilim, kültür ve sanatta sunduğu katkılara dikkat çekerek, “Ecdattan aldığımız birikimi, bu yenilik ruhunu bugün hamdolsun aynı şekilde yaşatıyor, gelecek kuşaklara aktarıyoruz.” dedi. Savaş konseptini değiştiren modern mühendislik çalışmalarını da örnek gösterdi.

GENÇLERE GELECEK VAADİ

Cumhurbaşkanı, gençlerin Anadolu’ya olan katkılarına vurgu yaptı ve Türkiye’nin geleceğinin onlarda olduğunu belirtti. Kendi hayalleri ile Türkiye’yi buluşturacaklarına olan güvenini dile getirerek, “Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde sizler dalgalandıracaksınız.” dedi. Ayrıca, gençlerin bilime, kültüre, sanata ve daha birçok alanda başarılar elde edeceğine inandığını söyledi.

PROJELER VE ÇEVRE DOSTU YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı, Beykoz Millet Bahçesi ile birlikte toplam büyüklüğü 428 bin 100 metrekare olan dört yeni millet bahçesinin hizmete girdiğini açıkladı. 35 milyon metrekare alana sahip 292 millet bahçesi tamamlandığını ve İstanbul’da 34 millet bahçesinin kullanıma açıldığını belirtti. Ayrıca, Sıfır Atık projesi ve yeni depozit yönetim sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bu çalışmaların çevreye ve ekonomiye katkı sağlayacağını ifade etti.