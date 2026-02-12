İstanbul’a Haftalık Hava Uyarısı İBB’den Geldi

istanbul-a-haftalik-hava-uyarisi-ibb-den-geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Birçok bölgede ise kuvvetli yağışların yaşanacağı ifade ediliyor.

AKOM’DAN FIRTINA UYARISI

AKOM’un raporuna göre, İstanbul’da sıcaklıkların bugün itibarıyla hafta sonuna kadar yükseleceği belirtiliyor. Yapılan açıklamada, şehirde fırtına ve sağanak geçişlerinin etkili olmasının öngörüldüğü kaydedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan duyuruda, “Önümüzdeki bir hafta boyunca rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (30-60 km/s) şeklinde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı ve sıcaklıkların da bugün itibariyle artarak hafta sonuna (Pazar) kadar 18 dereceler civarına bahar değerine yükseleceği öngörülüyor” denildi.

HAFTALIK HAVA TAHMİNLERİ

AKOM’un haftalık hava tahmin raporu ise şu şekildedir: 13 Şubat Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 14 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu, 15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu, 16 Şubat Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağmurlu, 17 Şubat Salı: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu, 18 Şubat Çarşamba: Kuvvetli sağanak yağmurlu.

METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ

Kıyı Ege ve Akdeniz bölgelerinde de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı dikkat çekiyor. Tahminlere göre, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla’nın doğu ilçelerinde yağışların oldukça kuvvetli olacağı ifade ediliyor. Özellikle Muğla’nın kıyı kesimlerinde metrekareye 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayanları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anındaki kuvvetli rüzgar ile kıyı kesimlerdeki hortum riski hakkında tedbirli olmaları konusunda uyardı.

11 İLE SARI KOD

Meteoroloji, sarı kod yayınlayarak Antalya, Aydın, Balıkesir, Mersin, İzmir, Manisa ve Muğla için çok kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Siirt ve Batman çevrelerinde ise kuvvetli sağanak ve kar yağışı ihtimali için uyarılar yapıldı.

