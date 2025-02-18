İstanbul’a Karadeniz Üzerinden Soğuk Hava Geliyor

İSTANBUL’DA SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

İstanbul’da Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava kütlesiyle beraber kar yağışının 4 gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. Kandilli’den yapılan açıklamada, beklenen soğuk hava dalgasının uzun zaman ardından İstanbul’da ortaya çıkacağı vurgulandı. “2 gün okullar tatil olabilir” denildi.

METEOROLOJİK HAVA TAHMİNLERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul’da bugün yağmurlu bir havanın görüleceğini, çarşamba günü ise karla karışık yağmur beklendiğini belirtti. Macit, perşembeden itibaren İstanbul’da kar yağışının başlayacağını ifade etti ve “Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıkla devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olacağını tahmin ediyoruz.” dedi.

HAVADA CİDDİ DÜŞÜŞLER OLACAK

Yağışlı sistemin Karadeniz üzerinden geleceğini aktaran Macit, yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece arasında düşüş göstereceğini tahmin etti. İstanbul’da cumartesiye kadar sıcaklıkların sıfır ila 2 derece arasında olmasının yanı sıra, en düşük sıcaklığın eksi 1 ile eksi 2 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Macit, kar yağışının İstanbul’un Kuzey ve Doğu bölgelerinde daha etkili olacağına dikkat çekti.