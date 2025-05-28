İstanbul-Ankara Arasında Yeni Proje Başladı

ULAŞIMDA ÇEYREK ASIRLIK GELİŞİM

Türkiye ulaşım alanında son çeyrek asırda büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. 2000’li yılların başında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağı, AK Parti hükümeti döneminde 25 yılda 29 bin 730 kilometreye çıktı. Yüzde 387 oranında bir artış kaydedildi ve bu gelişim devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun projeleri sayesinde ulaşım her geçen yıl daha fazla konfor kazanıyor. Yeni yollar, zamandan ve yakıttan tasarruf sağlarken, güvenlik konusunda da önemli farklılıklar oluşturuyor.

İSTANBUL-ANKARA ARASINA YENİ GÜZERGAH

Mesafeleri kısaltan ulaşım güzergahlarına bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul ile Ankara arasındaki yeni köprü olacak Orta Anadolu Otoyolu için çalışmalara başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bu konuda en kapsamlı bilgileri verdi. Otoyol, 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplamda 276 kilometre uzunluğunda planlanıyor. 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplamda 6 şeritli olması hedefleniyor.

YENİ GÜZERGAH İLE TRAFİK RAHATLAYACAK

Temelli – Yenihisar bölgesinden başlayacak olan bu yeni güzergah, Akyazı Kavşağı’nda sonlanacak. Uraloğlu, “Ankara-İstanbul arasında ulaşım sağlayan ve Bolu’dan geçen mevcut otoyol, yıl boyunca yoğun bir şekilde kullanılmakta. Nüfus artışı ve ticaret faaliyetlerindeki artış nedeniyle seyahat talebi sürekli yükseliyor. Özellikle İstanbul-Gerede kesiminde ciddi bir trafik yoğunluğu oluşmakta. Önceki yıllarda açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlattık. Şimdi de Akyazı ile Ankara arasındaki kesimde Orta Anadolu Otoyolu’nu inşa edeceğiz” dedi.

AÇIKLAMALAR VE GELECEK PLANLARI

Uraloğlu, Orta Anadolu Otoyolu’nun 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olarak toplamda 276 kilometre olarak inşa edileceğini belirtti. Trafiğin 3 gidiş, 3 geliş şeklinde toplam 6 şerit ile hizmet vereceği ifade edildi. Otoyol, Temelli – Yenihisar bölgesinden başlayarak Ayaş’a, ardından Beypazarı ve Nallıhan ilçeleri üzerinden devam edip Mudurnu’ya ulaşacak. Otoyol, Akyazı Kavşağı’na bağlanarak son bulacak ve bu sayede Orta Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara-Niğde Otoyolu’na daha hızlı bağlantısını sağlayacak. Ayrıca, acil durumlar için de alternatif bir yol inşa edilecek.

Uraloğlu, Orta Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı’nın trafik yükünü hafifleteceğini dile getirerek, “Kış aylarında Bolu Dağı’nda trafik yoğunluğundan dolayı müdahale etmekte zorluk çekiyoruz. Bu durum, otoyolun işletmesi açısından daha verimli ve avantajlı bir çözüm sunacak” dedi. Bolu Dağı’ndan geçen trafiğin 10 yıl içinde önemli ölçüde azalacağını belirten Uraloğlu, Bolu’nun güneyinden geçecek yeni bir otoyol projesi üzerinde çalışacaklarını söyledi.