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İstanbul Bahçelievler Özel Okulda Yangın Paniği

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İSTANBUL BAHÇELİEVLER’DE YANGIN PANİĞİ

İstanbul Bahçelievler’de yer alan bir özel okulda, bugünkü öğle saatlerinde yangın paniği yaşandı. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle okulun dış cephesinde ortaya çıktı ve kısa sürede çevredeki dikkatleri üzerine çekti. Olayın hemen ardından çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN HIZLI MÜDAHALE

Yangın haberi üzerine aileler, okuldan gelecek haberleri merakla beklemeye başladı. Meydana gelen olayla birlikte okulda bulunan öğrenciler hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yangın ihbarının ardından, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için gerekli çalışmalara başladı. Yangının çevreye yayılmasını önlemek için itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sürüyor.

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