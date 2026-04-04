İstanbul Boğazı’nda Gemi Arızası Nedeniyle Trafik Durduruldu

İstanbul Boğazı’nda TRAFİK DURDU
Kuzey-güney yönünde geçiş yapan Barbados bayraklı “TRACKHOUND” isimli gemide meydana gelen arıza nedeniyle saat 19.50 itibarıyla Boğaz’daki deniz trafiği durdu.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olayın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma-5 ve Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-5 botu bölgeye yönlendirildi.
MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Arızanın, Çubuklu Feribot İskelesi civarında gerçekleştiği bildiriliyor. Kurtarma ekiplerinin müdahale çalışmaları devam ediyor.