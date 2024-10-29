İstanbul Boğazı’nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

BOĞAZDA GEMİ TRAFİĞİ GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği belirli bir süre için çift yönlü olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle bu durumu kamuoyuna duyurdu.

YAT YARIŞLARI CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN DÜZENLENİYOR

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, Dolmabahçe Sarayı önünden 11.45’teki saygı duruşu ile başlayacak. İki kıta arasında gerçekleştirilen dünyadaki tek yat yarışı, İstanbul Boğazı’ndaki Cumhuriyet Kupası etabı ile sona erecek.

SEFERLERİN ASKIYA ALINDIĞI ZAMANLAR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla askıya alınan sefer saatleri ise şu şekilde belirleniyor: Kuzey-güney yönünde seferler 00.20-19.20 saatleri arasında, Güney-kuzey yönünde ise 10.00-23.59 saatleri arasında gerçekleştirilmeyecek.