İstanbul Büyükçekmece’de 4,3 büyüklüğünde deprem

MARMARA DENİZİ’NDE DEPREM ARTÇILARI DEVAM EDİYOR

Marmara Denizi’nde 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları sürüyor. Bugün İstanbul’da ardı ardına artçı depremler yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 18.32’de merkezin İstanbul Beylikdüzü olduğu 3.4 büyüklüğündeki depremi duyurdu. Ayrıca, AFAD, saat 20.25’te İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde yeni bir depremin gerçekleştiğini bildirdi. Bu depremin derinliği ise 6.96 kilometre olarak kaydedildi.

SON DEPREM HÜCUMU 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD, en son saat 20.33’te merkez üssü Büyükçekmece olan Marmara Denizi’ndeki 4,3 büyüklüğündeki depremin meydana geldiğini açıkladı. Bu depremin derinliği 7,01 kilometre olarak belirlendi.