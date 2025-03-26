İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Yeni Başkanvekili Seçildi

İMAMOĞLU’NUN YERİNE GEÇECEK İSİM

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı süreçte, İBB Meclisi’nde başkanvekiliği seçimi gerçekleştirildi. İmamoğlu’nun yerine vekalet edecek isim için iki aday yarışıyor. CHP, Nuri Aslan’ı aday olarak belirlerken, AK Parti Zeynel Abidin Okul’u aday gösterdi.

OYLAMA VE SONUÇLAR

Saat 13.00’te başlayan ilk tur oylamada, CHP grubunun adayı Nuri Aslan 173 oy alırken, AK Parti’nin adayı Zeynel Abidin Okul 123 oyda kaldı. Ayrıca, 5 oy geçersiz sayıldı. İlk turda üye tam sayısının üçte ikisinin sağlanamaması nedeniyle ikinci tura geçildi. İkinci turda, adaylardan birinin üçte iki çoğunluğu elde etmesi gerekiyor. Eğer bu turda da gereken çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda salt çoğunluğa bakılacak. Nuri Aslan, üçüncü turda 177 oyla başkanvekilliğine seçildi.

CHP’NİN MECLİS DAĞILIMI

CHP, 176 üyesi ile İBB Meclisi’nde öne çıkıyor. AK Parti’nin üye sayısı 120, MHP’nin 6, Büyük Birlik Partisi’nin 2 ve bir bağımsız üye mevcut. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Başkan Vekilliği görevini Nuri Aslan yürütüyor.

NURİ ASLAN HAKKINDA BİLGİ

Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas’ta doğdu. Öğrenim hayatının ilk aşamalarını İstanbul’da tamamladı ve lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümünde 1990 yılında bitirdi. Özel bir şirkette Genel Müdür olarak görev aldıktan sonra, 1999-2004 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi oldu. 2009-2017 döneminde Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği, 2014-2018 yılları arasında Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2019-2024 döneminde Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliği görevine seçilen Aslan, 15 Nisan 2024 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 1. Başkan Vekili olarak görev yapıyor.

ZEYNEL ABİDİN OKUL HAKKINDA BİLGİ

Zeynel Abidin Okul, 1968 yılında İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretim ve ortaokul eğitimini Ortaköy’de aldı, ardından Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği bölümünde üniversite eğitimini tamamladı. Siyasi kariyerine AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı ile başladı. 2014 yılında AK Parti’den İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı oldu ancak seçimi kazanamadı. 2024 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti grup başkanvekilliğine getirildi.