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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Polis Operasyonu

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İBB’YE YENİ BİR SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Medya A.Ş. hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma, Medya A.Ş.’nin ihalelerini odağına alıyor.

MEDYA A.Ş. İHALELERİ ÜZERİNDEN SORUŞTURMA

Halk TV’nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Medya A.Ş.’nin ihaleleri ile ilgili inceleme başlattı ve geçtiğimiz hafta bu konuda düğmeye bastı. Savcılık, Medya A.Ş.’den ihale alan 21 şirket hakkında bilgi ve belgeler talep ediyor.

POLİS EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Soruşturmanın gelişmeleri doğrultusunda bugün polis ekipleri Medya A.Ş.’ye operasyon düzenledi. Ekipler, muhasebe kayıtlarının bulunduğu bilgisayara el koyarak incelemelere başladı.

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