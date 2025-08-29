İstanbul CHP İl Başkanlığı İddianamesi: 10 Kişiye Hapis İstemi

SAVCILIK SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nın son kurultayında “seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet edildiği” iddialarını inceleyen soruşturmasını tamamladı ve iddianame hazırlandı. Hazırlanan dosyada, İnan Güney, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 parti yöneticisi için 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

ÖZGÜR ÇELİK EMNİYETTE İFADE VERDİ

Soruşturma sürecinde verilen talimat doğrultusunda, Özgür Çelik, geçen ay İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek yaklaşık 2 saat süren bir ifade verme işleminde bulundu. İşlem sonrası yaptığı açıklamada, tutuklu bir kişinin partisinin il kongresine dair beyanları sebebiyle ifadeye çağrıldığını belirten Çelik, bu kişinin “kendi lehinde menfaat teklifi” alındığını iddia etti. 10 kişinin ifadesinin alındığını ve tutuklu kişinin açıklamalarında çelişkiler bulunduğunu dile getiren Çelik, söz konusu kişinin kongrede yönetici adayı olduğunu belirterek ve şunları ekledi: “Kendisine menfaat teklifi yapılmışsa bunu kongrede açıkça dile getirmesi gerekirdi.”

KONGREDEKİ SÜREÇLE İLGİLİ BİLGİLER

Özgür Çelik, CHP il kongresinde 8 Ekim 2023’te il başkanı seçildiğini söyleyerek, geçmişte CHP’de 6 yıl ilçe başkanlığı yaptığını aktardı. Kongreye giden süreçte, 39 ilçe başkanından 26’sının kendisini il başkanlığı için aday gösterdiğini ifade etti. Gümüş’ün ifadeleri hakkında bilgi veren Çelik, kendisini arayanlardan destek talep ettiğini belirtirken, bu süreçte herhangi bir hukuka aykırı durum olmadığını savundu.

100 BİN TL TEKLİFİ İDDİASI

Olayın bir parçası olarak, Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş’ün ifade ettiği üzere, kendisine 100 bin TL ödeme yapılacağı teklifi geldiği öne sürülüyor. Gümüş, bu teklifin Özgür Çelik ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ricasıyla yapıldığını, bu durumu da İlçe Başkanı Mahir Taştan’a bildirdiğini açıkladı. Gümüş, görüşmenin ses kaydını aldıklarını ve kaydın dönemin İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, oradan da Kemal Kılıçdaroğlu’na iletildiğini aktardı.

GÜMÜŞ’ÜN İFADELERİNE CEVAP

Özgür Çelik, Gümüş’ün ifadelerini “İstanbul kongresinde rakibim olan Cemal Canpolat’ın listesinde yer alan ve kaybeden tarafında bulunan birinin ifadeleri” olarak nitelendirdi. Çelik, Gümüş ile yüz yüze hiç görüşmediğini ve kendisinin adaylığı dolayısıyla iletişim gerçekleştirdiğini belirtti. Kongrenin kaybeden tarafında olan birinin ifadeleriyle sürecin sakatlanmasının amaçlandığını dile getiren Çelik, Gümüş’ün ifadelerinin iftira içerdiğini öne sürdü. Ayrıca, dosyada yer alan ses kaydıyla ilgili olarak Çelik, o kaydın diyalogları gösterdiğini ve kendisiyle ilgili hiçbir durumun söz konusu olmadığını savundu.