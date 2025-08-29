İstanbul CHP Seçim İddianamesi: 10 Kişiye Hapis İstemi

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın son kurultayında “seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet edildiği” iddiasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı ve iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, İnan Güney, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat’ın aralarında bulunduğu toplam 10 parti yöneticisi için üç yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

ÇELİK EMNİYETTE GÖRÜŞTÜ

Soruşturma sürecinde verilen talimat doğrultusunda Özgür Çelik, geçtiğimiz ay İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek ifade vermişti. İfadesinin ardından Vatan Caddesi’ndeki emniyet yerleşkesinin önünde açıklama yapan Çelik, tutuklu bir kişinin partisinin il kongresiyle ilgili beyanları sonrasında ifadeye çağrıldığını aktardı. Çelik, kendisine oy vermesi için menfaat teklifi yapıldığı iddialarının ardından 10 kişinin ifadesinin alındığını belirterek, “Bu kişi tutuklanarak cezaevine girmesinin ardından bu tür ifadeler kullanmış olabilir” dedi.

KONGREDE OLUŞAN DURUM

Özgür Çelik, CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen il kongresinde il başkanı olarak seçildiğini vurguladı. Kongre sürecine dair bilgilerini paylaşan Çelik, “CHP’de 6 yıla yakın ilçe başkanlığı yaptım. Daha sonra tekrar ilçe başkanı seçildim. 39 ilçe başkanının 26’sı beni bu süreçte aday gösterdi” ifadelerini kullandı. Çelik’e, Beykoz Belediyesi’nde açılan davada tutuklu sanıklardan Veli Gümüş’ün ifadesine ilişkin sorular yöneltilmişti. Gümüş, ifadesinde Çelik’in kendisine destek istediğini belirtmişti.

100 BİN TL TEKLİFİ İDDİASI

Gümüş, bir görüşmede Çırak’ın kendilerine, “Özgür Çelik’e oy vermemiz gerektiğini ve kişi başı 100 bin TL teklif ettiğini” ilettiğini söylüyor. Gümüş, görüşmeyi sesli olarak kaydettiklerini ve toplamda 750 bin TL talep ettiklerini açıkladı. Çelik, bu ifadelerin asılsız olduğunu ve rakibi olan Cemal Canpolat’ın listesinde yer alan Gümüş’ün, kongredeki kaybeden taraf olduğunu öne sürdü. Ayrıca, görüşme ile kongre süreçlerini etkileme amacının olduğunu savundu.

İFADESİ NECİZ İFALANDIRILDIĞI İDDİALARI

Çelik, Gümüş’ü yüz yüze hiç görmediğini belirterek, ifadesinin yanıltıcı olduğunu ifade etti. Kongreye dönük iddialarının yanıltıcı olduğunu savunan Çelik, gazeteci T.E. ile ilgili sorulan iddialara ilişkin ise, tanımadığı ve muğlaklık içerdiği gerekçesiyle yorum yapmadığını söyledi. Dosyada yer alan bir ses kaydığı ile ilgili bilirkişi raporunda ise, Çelik kendisi ile Cemal Canpolat’ın adının geçtiği diyaloglarla bir ilgisi bulunmadığını savundu.