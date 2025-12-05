İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bahis Operasyonu Gerçekleştirdi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDA YENİ OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon sırasında, Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş da gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mert Hakan Yandaş’ın başka bir kişinin hesabını kullanarak bahis oynadığı öne sürüldü. Elde edilen bilgilere göre, bahis hesabının sahibi ise Ersen Dikmen olarak belirlendi.

MERT HAKAN YANDAŞ SUÇLAMALARI KABUL ETMİYOR

343 Digital Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan İbrahim Seten, Mert Hakan Yandaş’ın kulüp avukatları ile gerçekleştirdiği görüşmede söz konusu iddiaları reddettiğini ifade etti. Seten, Yandaş’ın avukatlara, “Benim bu tarz bir işim olmadı. Ersen Dikmen’e borç verdim, sonra o geri ödedi. Birtakım para alışverişimiz oldu. Bahisle benim alakam yok” şeklinde açıklamalarda bulunduğunu aktardı.