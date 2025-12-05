Türkiye Dünya’nın En İyi Mutfakları Listesinde 7. Sırada

Dünya mutfaklarını kullanıcı oyları ve uzman değerlendirmeleriyle sıralayan TasteAtlas, 2025/26 dönemine ait ‘Dünyanın En İyi 100 Mutfağı’ listesine yer verdi. İtalya, 4.64 puanla bu yıl da birinci sırayı aldı; Türkiye ise 7. sırada konumlandı. TasteAtlas, dünya lezzetlerini değerlendirerek hazırladığı listede, İtalya, Yunanistan ve Peru ilk üç sıradayken, Türkiye yıllar içinde yüksek puanlarla üst sıralarda yerini korudu.

DÜNYA MUTFAKLARINDA ZİRVE İTALYA’NIN

Dünyanın En İyi 100 Mutfağı listesinde İtalya 4.64 puan alarak zirveyi bırakmadı. Yunanistan 4.60 puanla ikinci, Peru ise 4.54 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Türkiye, 4.49 puanı ile 7. sırada kendine yer buldu.

DİĞER ÜLKELERİN YERİ

Listenin geri kalanında Portekiz ve İspanya 4.53 puanla dördüncü ve beşinci, Japonya 4.49 puanla altıncı sırada bulunuyor. Türkiye’nin hemen arkasında 8. sırada 4.48 puanla Çin yer alırken, Fransa, Endonezya ve Meksika listede Türkiye’nin önünde, 4.48 ve 4.46 puanla sıralanıyor.

DÜNYADAKİ YERİMİZİ KORUYORUZ

Türkiye, geleneksel yemekleri ve çeşitli zenginlikleriyle bu prestijli sıralamada üst sıralarda yer alarak gastronomi alanında önemini sürdürüyor. Dünya mutfaklarının puanları, kullanıcı oyları ve uzman yorumlarıyla belirlendiği için Türkiye’nin bu konumunu koruması, yerel lezzetlerin uluslararası platformda tanınması açısından önemli bir göstergedir.