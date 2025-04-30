İstanbul’da 1 Mayıs Güvenlik Önlemleri

İSTANBUL’DA 1 MAYIS ETKİNLİKLERİ İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İstanbul’da her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri dolayısıyla bazı güvenlik önlemleri alınıyor. Bunun çerçevesinde Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik bariyerleri kuruluyor. Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresi bariyerlerle çevrildi, bazı bariyerler ise bekletiliyor.

VALİLİK AÇIKLAMADA BULUNDU

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla İstanbul’da kapatılacak yollar, alternatif güzergahlar ve kapalı olacak metro hatları hakkında bir açıklama yaptı.

KAPALI OLACAK METRO HATLARI VE DURAKLARI

– M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattı Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro duraklarının sefere kapatılması,

– Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının sefere durdurulması,

– İstiklal Caddesi üzerindeki Nostalji Tramvayı’nın sefere durdurulması,

– Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattının sefere durdurulması,

– Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT otobüs duraklarının kapatılması,

– M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının kapatılması gibi birçok önlem alındı.

KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Valilik açıklamasına göre, 1 Mayıs saat 05.00 itibarıyla kapanacak yollar arasında Fatih ilçesinden çok sayıda cadde ve sokak yer alıyor. Örneğin; Ragıp Gümüşpala Caddesi, Kadir Has Caddesi, Abdülezelpaşa Caddesi ve Unkapanı Köprüsü gibi önemli yollar kapalı olacak. Alternatif güzergahlar arasında Sahil Kennedy Caddesi, Haliç Köprüsü, D-100, Avrasya Tüneli gibi yollar var.

Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerindeki kapanacak yollar, alternatif güzergahlar arasında ise Donanma Caddesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi ve İmrahor Caddesi gibi çeşitli yollar bulunuyor.

KADIKÖY VE KARTAL İLÇELERİNDE KAPATILACAK YOLLAR

Kadıköy’de Kavak İskele Caddesi, Tıbbiye Caddesi gibi yollar ve Kartal’da Turgut Özal Bulvarı, Sanayi Caddesi gibi caddelerin trafiğe kapatılacağı belirtildi. Alternatif yollar arasında çeşitli caddeler mevcut.

1 Mayıs etkinlikleri kapsamında alınan bu önlemler, İstanbul’da büyük bir katılım bekleniyor olması nedeniyle güvenliği artırmayı amaçlıyor.