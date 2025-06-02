İstanbul’da 1 Saatlik Barış Görüşmesi Yapıldı

BARİŞ DİPLOMASİSİNDE TÜRKİYE’Yİ ÖRNEK ALARAK

Türkiye, barış diplomasisi alanında global ölçekte örnek teşkil ediyor. Devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla 3 yılı aşkındır aktif şekilde harekete geçen Türkiye, iki ülkeyi aynı yıl içerisinde 3 defa bir araya getirmeyi başardı. Üçüncü görüşme bugün İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda düzenlendi.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın liderliğinde gerçekleşen bu görüşme, yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Toplantının ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, “Olumsuz sonuçlanmadı” açıklamasında bulundu, ancak toplantıyla ilgili fazla detay vermedi.

ESİR TAKASI ÜZERİNE İLERLEMELER

Toplantıda ateşkesle ilgili detaylar paylaşılmadı. Ukrayna Lideri Vladimir Zelensky, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada kaçırılan Ukraynalı çocukların listesinin kendilerine ulaştığını belirtti ve “Heyetler, Türkiye aracılığıyla çeşitli belgeleri birbirine ulaştırdı. Esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yapıyoruz.” dedi. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, görüşmelerin ardından esir takası üzerine anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, “İlk nokta ateşkes. İkincisi insanlarımızın, mahkumların, kaçırılan çocukların serbest bırakılması. Üçüncüsü ise liderlerin bir araya gelmesi. Biz sadece takas konusunda anlaştık. Diğer ayrıntıları daha sonra vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

RUSYA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Umerov, Rusya ve Ukrayna’nın tüm ağır hasta savaş esirlerini ve 25 yaşın altındaki esirleri takas etme konusunda uzlaştığını belirtti. Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinsky, “En büyük çaplı esir takası konusunda mutabık kaldık. Yaralı ve ağır yaralı askerlerin tamamı takas edilecek.” dedi. Aynı zamanda, Ukrayna’ya gelecek hafta 6 bin dondurulmuş asker cesedi teslim edeceklerini de açıkladı. Medinsky, Ukrayna tarafından kendilerine 339 kişilik bir esir listesi verildiğini ve esirlerin teslim edilmesi talebinin iletildiğini duyurdu.

YENİ GÖRÜŞME TEKLİFİ

Umerov, İstanbul’daki görüşmeler sonrası Ukrayna’nın 20-30 Haziran tarihleri arasında Rusya ile yeni bir toplantı yapılmasını önerdiğini açıkladı. Rusya’nın koşulsuz ateşkes teklifini bir kez daha reddettiğini belirten Ukrayna, bir sonraki toplantının liderler arasında gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

BAKAN FİDAN’DAN HAREKETİN ÖNEMİNE VURGU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, barış zirvesinin ardından sosyal medya hesabından duyurusunu yaptı. Fidan, “Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yaptık. Yapıcı bir atmosferde cereyan eden görüşmeler, taraflar, ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım ileriye taşıdılar.” dedi. İnsani takas başlığında daha fazla mübadele üzerinde anlaşıldığını vurgulayarak, her iki tarafın ateşkes konusundaki perspektiflerini yansıtan muhtıraları alışverişinde bulunarak, bunlar üzerinde çalışmaya devam etmek amacıyla zemin oluşturduklarını kaydetti.

ÖNCEDEN YAPILAN GÖRÜŞMELERİN SONUÇLARI

16 Mayıs 2025’te İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşen önceki görüşmelerde, iki taraf arasında 1000’e 1000 esir takası konusunda anlaşıldı. Anlaşmanın 23-25 Mayıs arasında sonuçlandığını ifade eden Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, bu takası “büyük bir başarı” olarak değerlendirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, takasın tamamlanmasının ardından Türkiye’ye teşekkür ederek, sürecin barışa giden yolda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

TARAFLAR ARASINDA KALAN ANLAŞMAZLIKLAR

Görüşmelerde ateşkes konusu gündeme gelmiş olsa da, tarafların koşullarında hala anlaşmazlıklar mevcut. Ukrayna, koşulsuz bir ateşkes talep ederken, Rusya uzun vadeli bir barış anlaşmasına odaklanıyor. Rus heyeti, bazı talep ve şartları “kabul edilemez” bulduğunu ifade ederken, Ukrayna tarafı da Moskova’nın yeni talepler öne sürmesiyle sürecin zorlaştığını belirtiyor.