İstanbul’da 1 Saatlik Barış Zirvesi: Esir Takası Sağlandı

BARİŞ DİPLOMASİSİNDE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Türkiye, barış diplomasisi konusunda uluslararası arenada önemli bir örnek sergiliyor. Üç yılı aşkın bir süredir devam eden savaşları sonlandırmak adına çaba gösteren Türkiye, iki ülkeyi aynı yıl içinde üç kez bir araya getirmeyi başardı. Bu önemli görüşmelerin sonuncusu, İstanbul Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlık yaptığı toplantı yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, toplantının “Olumsuz sonuçlanmadığı” bilgisini verdi. Ancak görüşme ile ilgili detaylar kısıtlı kaldı.

ESİR TAKASI VE İLERLEYİŞ

Görüşme sonrası, Ukrayna Lideri Vladimir Zelensky, kaçırılan Ukraynalı çocukların listesinin kendilerine ulaştırıldığını belirtti. “Heyetler, Türkiye aracılığıyla çeşitli belgeleri birbirine ulaştırdı. Esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yapıyoruz,” şeklinde konuştu. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ise esir takası konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Anlaşmanın, 25 yaş altındaki esirleri kapsadığını ifade etti.

RUSYA’DAN ESİR TAKASI AÇIKLAMASI

Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinsky, büyük çaplı bir esir takası üzerinde mutabık kaldıklarını vurguladı. Medinsky, “Yaralı ve ağır yaralı askerlerin tamamı takas edilecek,” dedi. Ayrıca, Türkiye’ye tek taraflı olarak 6 bin dondurulmuş asker cesedi teslim edeceklerini ekledi.

YENİ GÖRÜŞMELER İÇİN ÖNERİ

Umerov, İstanbul’daki görüşmelerin ardından, 20-30 Haziran tarihleri arasında Rusya ile yeni bir toplantı önerdi. Ukrayna tarafı, Rusya’nın koşulsuz ateşkes önerisini yeniden reddettiğini ve bir sonraki toplantının liderler arasında gerçekleşmesi gerektiğini bildirdi.

BAKAN FİDAN’IN DEĞERLENDİRMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, barış zirvesinin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yaptık,” dedi. Toplantıda tarafların, insani takas başlığında yeni kategoriler üzerinde anlaştıklarını belirtti. “Taraflar, ateşkes ve barış konusundaki perspektiflerini yansıtan muhtıraları teati ettiler. Bu tarihi süreçte, Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum,” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELERİN SONUCU

16 Mayıs 2025 tarihinde yapılan önceki görüşmelerde, taraflar 1000’e 1000 esir takası üzerinde anlaşmıştı. Bu anlaşma, her iki tarafın karşılıklı olarak 1000’er savaş esirini serbest bırakması ile tamamlandı. Ukrayna Savunma Bakanı, takasın “büyük bir başarı” olduğunu ifade etti.

ANLAŞMAZLIK DEVAM EDİYOR

Ateşkes konusunun görüşülmesine rağmen taraflar arasındaki anlaşmazlık hüküm sürüyor. Ukrayna, koşulsuz bir ateşkes talep ederken, Rusya uzun vadeli bir barış anlaşmasına odaklandığını savunuyor. Ukrayna tarafı ise Rusya’nın yeni talepler öne sürerek süreci zorlaştırdığını iddia ediyor.