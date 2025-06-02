İstanbul’da 1 Saatlik Barış Zirvesi: Esir Takası Var

BARİŞ DİPLOMASİSİNDE TÜRKİYE’YE ÖRNEK ROL

Türkiye, barış diplomasisi konusunda dünya genelinde örnek teşkil ediyor. Üç yılı aşkın süredir devam eden savaşı sona erdirmek için harekete geçen Türkiye, iki ülkeyi aynı yıl içinde 3 kez bir araya getirmeyi başarıyor. Bu görüşmelerin üçüncüsü, bugün İstanbul Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında düzenlenen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, toplantıya dair çok fazla detay paylaşmadan “Olumsuz sonuçlanmadı” şeklinde açıklama yaptı.

ESİR TAKASI KONUSUNDA İLERLEME

Toplantı ile ilgili ateşkes hakkında bilgi verilmezken, Ukrayna Lideri Vladimir Zelensky, görüşmenin ardından “Heyetler, Türkiye aracılığıyla çeşitli belgeleri birbirine ulaştırdı. Esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yapıyoruz.” diyerek kaçırılan Ukraynalı çocukların listesine ulaştıklarını belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, İstanbul’daki görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada esir takası konusunda bir anlaşmaya varıldığını doğruladı. Umerov, “İlk nokta ateşkes. İkincisi insanlarımızın, mahkumların, kaçırılan çocukların serbest bırakılması. Üçüncüsü ise liderlerin bir araya gelmesi. Biz sadece takas konusunda anlaştık. Diğer ayrıntıları daha sonra vereceğiz” dedi. Umerov, “Rusya ve Ukrayna, tüm ağır hasta savaş esirlerini ve 25 yaşın altındaki esirleri takas etme konusunda anlaştı” ifadesinde bulundu.

DONDURULMUŞ ASKER CESEDİ TESLİMİ

Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinsky, esir takası ve kapsama alanını doğrulayarak “En büyük çaplı esir takası konusunda mutabık kaldık. Yaralı ve ağır yaralı askerlerin tamamı takas edilecek.” dedi. Ayrıca, Ukrayna’ya gelecek hafta tek taraflı olarak 6 bin dondurulmuş asker cesedi teslim edeceklerini açıkladı. Rus heyeti, Ukrayna tarafının 339 kişilik bir esir listesi verdiğini ve esirlerin teslim edilmesi talebinde bulunduğunu duyurdu.

YENİ TOPLANTI ÖNERİSİ

Umerov, İstanbul’daki görüşmelerin ardından Ukrayna’nın 20-30 Haziran tarihleri arasında Rusya ile yeni bir toplantı yapılmasını önerdiğini açıkladı. Ayrıca, Ukrayna tarafı Rusya’nın koşulsuz ateşkes teklifini yine reddettiğini bildirerek bir sonraki toplantının liderler arasında yapılması gerektiğini vurguladı.

BARİŞ ZİRVESİNDEN AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, barış zirvesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yaptık. Yapıcı bir atmosferde cereyan eden görüşmelerde taraflar, ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım ileriye taşıdılar.” ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, insani takas başlığında yeni kategoriler ve daha yüksek sayıda mübadele üzerinde anlaştıklarını dile getirdi. Ayrıca, toplantıda liderler düzeyinde bir görüşme için zemin hazırlıklarının sürdürülmesine yönelik mutabakat sağlandığını belirtti.

ÖNCEKİ GÖRÜŞME SONUÇLARI

16 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen önceki görüşmelerde, taraflar 1000’e 1000 esir takası konusunda anlaşma sağlamıştı. Bu anlaşma, 23-25 Mayıs tarihleri arasında tamamlanmış ve her iki taraf 1000’er savaş esirini karşılıklı olarak serbest bırakmıştı. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, bu takası “büyük bir başarı” olarak nitelendirirken Rusya tarafı sonuçlardan memnuniyet duyduğunu ifade etmişti.

TARAFLAR ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR

Görüşmelerde ateşkes konusu gündeme gelse de, taraflar arasındaki anlaşmazlıklar sürüyor. Ukrayna, koşulsuz bir ateşkes talep ederken, Rusya uzun vadeli bir barış anlaşmasına odaklandığını savunuyor. Rus heyeti, bazı Ukrayna taleplerini “kabul edilemez” bulduklarını belirtirken, Ukrayna tarafı da Moskova’nın yeni talepler öne sürerek süreci zorlaştırdığını iddia ediyor.