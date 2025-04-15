İstanbul’da 125 Milyonluk Uyuşturucu Operasyonu

YURTDIŞINDAN GETİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından çok miktarda kokainin Türkiye’ye sokulduğu bilgisine ulaşıyor. Bu bilgiden yola çıkarak harekete geçen ekipler, uyuşturucunun bir taksi ve otomobil ile taşındığını belirliyor.

TAKSİDE YAPILAN ARAMADA KOKAİN BULUNDU

Gerçekleşen çalışmalarda, taksiyi durduran jandarma ekipleri, sürücüyü etkisiz hale getirdikten sonra araçta detaylı bir arama yapıyor. Aramalarda, taksinin arka koltuğunda gizlenmiş yaklaşık 36 kilogram kokain ele geçiriliyor. Tespit edilen diğer otomobilde de bagajda satışa hazır hale getirilmiş kokain bulunduğu belirleniyor.

EV OPERASYONU VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Jandarma ekipleri, daha önce belirlenen bir eve operasyon düzenliyor ve evde gerçekleştirdikleri aramalarda valiz içerisinde kokain buluyor. Operasyon anı ise kameralar tarafından kaydediliyor.

TOPLAMDA BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bu operasyonlarda ele geçirilen toplam 35 kilo 950 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 2 adet sahte plaka, 1 adet ruhsatsız tabanca, 160 adet mermi ve 3 gram esrar bulunuyor. Gözaltına alınan 5 şüpheli, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanıyor. Ele geçirilen kokainlerin piyasa değerinin yaklaşık 125 milyon lira olduğu öğreniliyor.