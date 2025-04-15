İstanbul’da 125 Milyonluk Uyuşturucu Operasyonu

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından ülkemize sokulan ve piyasaya sürülmesi planlanan çok miktarda kokain maddesi tespit ediyor. Ekipler, konuyla ilgili başlattıkları çalışma kapsamında uyuşturucunun bir taksi ve otomobille taşındığını belirliyor. Devam eden çalışmalarda taksiyi durduran jandarma, sürücüsünü etkisiz hale getirerek araçta detaylı bir arama yapıyor.

36 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalar sonucunda, taksinin arka koltuğuna gizlenmiş büyük miktarda kokain bulunuyor. Tespit edilen diğer otomobilde de bagajda satışa hazır hale getirilmiş kokain ele geçiriliyor. Ayrıca, daha önceden belirlenen bir adrese yapılan operasyonda ise jandarma, burada da valiz içinde kokain buluyor. Operasyon anı, güvenlik kameralarına yansıyor.

PİYASA DEĞERİ 125 MİLYON LİRA

Yapılan operasyonlar sonucunda toplamda 35 kilo 950 gram kokain, iki adet hassas terazi, iki adet sahte plaka, bir adet ruhsatsız tabanca, 160 adet mermi ve 3 gram esrar ele geçiriliyor. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan beş şüpheli, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla tutuklanıyor. Ele geçirilen kokainlerin piyasa değerinin yaklaşık 125 milyon lira olduğu öğreniliyor.