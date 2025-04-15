İstanbul’da 125 Milyonluk Uyuşturucu Operasyonu

UYUŞTURUCU OPERASYONU HIZLA DEVAM EDİYOR

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından ülkeye çok miktarda kokain maddesinin sokulduğu ve dağıtımının yapılacağı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda ekipler, uyuşturucunun bir taksi ve otomobille taşındığını tespit etti. Devam eden çalışmalar sonucunda taksiyi durduran jandarma ekipleri, sürücüsünü etkisiz hale getirerek araçta detaylı bir arama gerçekleştirdi.

KOKAİN MADDESİNE ULAŞILDI

Arama neticesinde taksinin arka koltuğuna gizlenmiş halde çok miktarda kokain bulundu. Ayrıca, tespit edilen diğer otomobilde de yapılan incelemelerde bagajda satışa hazır konumda kokain ele geçirildi. Önceden belirlenen bir adrese de operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, burada yaptıkları aramalarda valiz içerisinde kokain buldu. Operasyon anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

PİYASA DEĞERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 35 kilo 950 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 2 adet sahte plaka, 1 adet ruhsatsız tabanca, 160 adet mermi ve 3 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı. Ele geçirilen kokainlerin piyasa değerinin yaklaşık 125 milyon lira olduğu bildirildi.