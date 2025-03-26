İstanbul’da 145 Adrese Operasyon: 106 Gözaltı

İBB’YE YÖNELİK YOLSUZLUK VE TERÖR PROTESTOLARINA MÜDAHALE

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla kentte izinsiz gösterilere katılan 106 şüpheli, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ve “polise mukavemet” suçlamalarıyla gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla, kanuna aykırı hareket eden şüphelileri yakalamak için bir çalışma başlattı.

İZİNLİ GÖSTERİ YASAKLANMIŞTI

Ekipler, İstanbul Valiliği’nin her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasaklayan kararına rağmen, gerekli izinleri almadan faaliyet gösteren grupların üyelerini tespit etti. 145 adres belirleyen emniyet güçleri, eş zamanlı olarak operasyon düzenleyerek, bu adreslerdeki şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için emniyete teslim edildi.