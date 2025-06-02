İstanbul’da 15 Temmuz OTOGARI doluluk %95’e ulaştı

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Kurban Bayramı’na günler kala, İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketlilik artmaya başladı. Tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirecek olan yolcular, otogarda yoğunluk oluşturmaya başlarken, yetkililer, gerçek yoğunluğun 4 Haziran Çarşamba günü mesai bitiminden sonra beklenebileceğini aktarıyor. Şu anda otobüs doluluk oranları yüzde 90-95 seviyesine ulaşmış durumda. Ancak, bilet fiyatlarının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 artış gösterdiği gözlemleniyor.

BAYRAM YOĞUNLUĞU EN GEÇ 4 HAZİRAN’DA BEKLENİYOR

İstanbul – Tokat seferleri yapan firma yetkilisi Siyami Temiz, “Bayram yoğunluğu geçmiş yıllara göre daha az ilerliyor. Dün itibarıyla hareketliliğimiz başladı, fakat hala boş koltuklarımız mevcut. Doluluk oranı yüzde 95 diyebiliriz. Beklediğimiz yoğunluğu 4 Haziran Çarşamba günü, her zamanki gibi bayramdan iki gün önce gözlemleyeceğiz” diye ifade ediyor. Bayram tatilinin 4 gün olmasının da yoğunluğu etkileyebileceği konuşuluyor.

Bir diğer firma yetkilisi Necati Barut, bu yıl için geçen yıla kıyasla “hiçbir yoğunluk yok” dedikten sonra, insanların gitmek istediğini ancak yüksek fiyatlar nedeniyle gidemediğini vurguluyor. İstanbul’dan Adıyaman’a biletin 1.600 lira olduğunu ifade eden Barut, “Fiyatlar biraz yüksek geliyor. Ucuz olunca otobüsü kurtarmıyor,” diyerek durumu özetliyor. Sinan Almalı ise kendi seferlerinde biletlerin dolmakta olduğunu belirtirken, fiyatların bu senede geçen yılki seviyelerde olduğunu söylüyor.

Yusuf Karasu, “Bayram tatili kısıtlı olduğu için yoğunluk yok,” diyerek, bilet fiyatlarının örnekler vererek arttığını anlatıyor. Gaziantep’e biletin 1.900 lira, Diyarbakır’a 2.000 lira, Van’a ise 2.500 lira olduğunu belirtiyor. Karasu, 4 kişilik bir ailenin memlekete gitmesinin maliyetinin 20.000 lira olabileceğine dikkat çekiyor ve bu tür masrafların pek çok insanı zorlayacağını dile getiriyor.

Zonguldak’a gidecek olan Ayşe Can, “Otogar çok yoğun değil. Daha okullar kapanmadığı için bence durum normal,” diyerek görüşlerini paylaşıyor. Yurt dışından dönen Şaban Arabacı ise fiyatların “normal stabil” bulunduğunu düşündüğü belirtirken, otogarlarda yoğunluğun azaldığını ifade ediyor. Üniversite öğrencisi Elif Buse Şengül, uçak bilet fiyatlarının aşırı yüksek olması nedeniyle ilk defa otobüsle seyahat ediyor. Diğer öğrenci Sena Sabuncu, İstanbul’a gelişinde kısa bir yoğunlukla karşılaştığını ve bilet fiyatlarının normaldeki fiyatlardan ciddi bir artış gösterdiğini aktarıyor.