İstanbul’da 17 Kişi Gözaltına Alındı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BİST pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatlarındaki olağan dışı dalgalanmaları tespit etti. Bu dalgalanmaların, yapay yükselişler sebebiyle küçük yatırımcıları zarara uğrattığı ifade ediliyor. Bu bulgular doğrultusunda bir soruşturma süreci başlatıldı.

MANİPÜLASYON TESPİT EDİLDİ

Soruşturma çerçevesinde, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ’nin (DOBUR) hisselerinde manipülasyon gerçekleştirildiği belirlendi. “Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı” isimli sosyal medya hesapları üzerinden manipülasyon yapıldığı anlaşılan 17 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Alınan gözaltı kararının ardından emniyet güçleri, İstanbul’un yanı sıra Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara illerinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.