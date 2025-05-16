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İstanbul’da 2,5 Milyon Dolar Rüşvet!

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İSTANBUL’DA TUTUKLAMA

İstanbul’da devam eden bir soruşturma çerçevesinde, Gökhan Göz’ün tutuklanmamak için 2,5 milyon dolar rüşvet verdiği iddiaları ortaya çıktı. Kara para aklama ve suç örgütü ilişkileri dolayısıyla hakkında soruşturma yürütülen Göz, iddiaların gündeme gelmesinin ardından gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RÜŞVET VE SUÇLAMALAR

Göz’ün eski sevgilisi olduğu belirtilen bir kadın, 30 Nisan’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir suç duyurusunda bulundu. Bu duyuruda, Göz’ün kendisine rüşvet vererek tutuklanmamayı sağladığını ifade ettiği öne sürüldü. Ayrıca, kadın Göz hakkında cinsel saldırı, tehdit, hakaret, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal ve ısrarlı takip gibi suçlamalarda bulundu.

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